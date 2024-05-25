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Консоли Xbox Series X/S и PS5 получат поддержку AMD FSR3 с Immortals of Aveum
The Immortals of Aveum стала первой игрой с поддержку FSR3 на консолях.

 The Immortals of Aveum является одной из первых игр для ПК, использующих технологию AMD FSR3 (FidelityFX Super Resolution 3). Эта технология включает обновленный алгоритм масштабирования и представляет дополнительную технологию генерации кадров.

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 Этот шутер от первого лица дебютировал в августе 2023 года на всех основных платформах, но на момент запуска версии для ПК была доступна только технология FSR2. Обновление FSR3 появилось примерно через месяц, хотя игра уже поддерживала генерацию кадров благодаря технологии NVIDIA DLSS.

 Теперь версии для PlayStation 5 и Xbox Series X/S были обновлены для поддержки FSR3 с генерацией кадров. Запуск генерации кадров на консолях был неизбежен, учитывая прогресс AMD в разработке архитектур RDNA, поддерживающих эту технологию, и характер этой технологии масштабирования с открытым исходным кодом. Следует ожидать, что позже генерацию кадров получат и многие другие игры.

 Технологии апскейлинга присутствуют в современных игровых консолях уже несколько лет. Sony разрабатывает собственную технологию под названием PlayStation Spectral Super Resolution, которая ориентирована в первую очередь на масштабирование. В просочившихся документах технология генерации кадров конкретно не упоминается, но не исключено, что в какой-то момент она будет добавлена в качестве опции через SDK.

#playstation 5 #fsr #fsr 3 #xbox series s/x #fsr3 #fsr 3.0
Источник: videocardz.com
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