Согласно новой утечке грядущие процессоры будут относиться к линейке Ryzen AI 300

Две недели назад ASUS раскрыла планы AMD относительно новой схемы наименования процессоров Ryzen следующего поколения на базе чипа Strix Point. Эта мобильная архитектура включает ядра Zen 5 и обновленную графику RDNA 3.5. Первоначально серия была указана на сайте ASUS как Ryzen Al 100, теперь серия будет называться Ryzen Al 300.

Эта информация получена от Golden Pig Upgrade, надежного источника информации об аппаратном обеспечении из Китая и менеджера по продуктам Lenovo. Сообщается, что изменение названия является попыткой AMD получить более высокие номера моделей, чем предстоящая серия Intel Core Ultra 200. Intel собирается выпустить свои процессоры Lunar Lake в третьем квартале, и первоначальное название Ryzen Al 100 могло показаться менее конкурентоспособным с маркетинговой точки зрения.

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До сих пор не было утечек результатов тестов с указанием названия моделей процессоров. Это указывает на то, что AMD еще не окончательно приняла решение об их наименовании, и никакие образцы с окончательным названием производителям ещё не были отправлены. Это также означает, что до запуска AMD Strix Point могут пройти недели или даже месяцы.

Ранее ASUS раскрыла 12-ядерный процессор Ryzen AI 9 HX 170, который, как сообщается, теперь переименован в Ryzen AI 9 HX 370. По крайней мере, на данный момент это самый известный чип в серии. Кроме того, по слухам, существует также модель Ryzen 9 Al 365 с 10 ядрами.

Предполагается, что AMD собирается анонсировать новую серию процессоров на выставке Computex 2024 уже через 10 дней.