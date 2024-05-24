Подробностей о ноутбуке пока нет, но его анонс ожидается уже совсем скоро на мероприятии Computex

Ноутбуки с двумя экранами существуют уже некоторое время, причем наиболее популярным дизайном является ROG Zephyrus Duo, у которого экран меньшего размера расположен прямо над физической клавиатурой. Однако некоторые компании экспериментируют с идеей оснащения ноутбуков двумя полноразмерными мониторами в обычном корпусе ноутбука. Это достигается либо заменой клавиатуры на сенсорный экрана, либо использованием альтернативных способов расположения шарниров с дополнительным дисплеем. Такую концепцию скоро представит на выставке Computex другая компания.

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GPD собирается продемонстрировать свою вертикальную установку дополнительного экрана в корпусе ноутбука. Судя по всему, этот дизайн может сохранить физическую клавиатуру с двумя экранами, открывающимися в портретном режиме. Чтобы конструкция была устойчивой, второй экран должен быть тонким и легким.

Как видно, идея GPD заключается в использовании OLED-экранов, которые легче, поскольку не требуют подсветки. Предполагается, что этот новый ноутбук будет использовать именно AMOLED.

Такие продукты уже существуют и были показаны такими компаниями, как Lenovo или ASUS. В подобных конструкциях экраны используют крышку в качестве подставки. Такая система далека не очень эргономична и, вероятно, недостаточно стабильна для повседневного использования. Подход GPD к интеграции вертикально расположенного монитора в корпус ноутбука может привести к более надежному и практичному решению.

Lenovo Yoga Book 9i

ASUS Zenbook Duo OLED

GPD не объявила дату выпуска, цены или характеристики. Нет также никакой информации о размере дополнительного и основного экранов.