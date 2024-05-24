Подразделение HiSilicon компании Huawei, отвечающее за чипсеты Kirin, демонстрирует признаки восстановления на рынке чипсетов для смартфонов. По данным Canalys, в первом квартале 2024 года компания поставила 8 миллионов единиц Kirin, получив доход в 6 миллиардов долларов.
Это значительный рост по сравнению с предыдущими аналогичными периодами, но Huawei по-прежнему отстает от основных конкурентов. Тем не менее Huawei удалось превзойти Google по поставкам и выручке чипсетов в первом квартале 2024 года. Google поставила всего 2 миллиона своих чипсетов для смартфонов и получила за них доход в 2 миллиарда долларов.
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Для сравнения другие крупные поставщики мобильных процессоров, такие как Samsung и MediaTek могут похвастаться гораздо более внушительными показателями. Так, Samsung смогла поставить 18 миллионов устройств на сумму 9 миллиардов долларов, в то время как MediaTek стала лидером отрасли реализовав 114 миллионами своих процессоров, однако получила доход лишь в 23 миллиарда долларов, что объясняется большим количеством проданных чипов нижнего и среднего сегментов с соответствующей стоимостью.
Qualcomm также реализовала немалые 75 миллионов чипсетов для мобильных телефонов и сумела заработать в этом квартале 37 миллиардов долларов. Интересно, что Apple, являющаяся лидером по полученной прибыли в 56 миллиардов долларов, реализовала 49 миллионов чипов.
Несмотря на довольно скромную долю рынка в 2,7% в первом квартале 2024 года, возвращение Huawei оказывает существенное влияние на рынок.
Ожидается, что эта тенденция продолжится в будущем с грядущим выпуском смартфонов серии Huawei Mate 70 в октябре и операционной системы HarmonyOS Next в сентябре, которая была разработана компанией Huawei для уменьшения зависимости от платформы Google Android.
Полученные данные показывают хоть и медленное, но возвращение Huawei на рынок чипов для мобильных устройств. Однако процесс отвоевывания своей доли будет тернистым и столкнется с такими известными игроками, как Samsung, MediaTek и Apple.