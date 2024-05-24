Такой результат позволил компании обойти по выручки от продажи процессоров компанию Google

Подразделение HiSilicon компании Huawei, отвечающее за чипсеты Kirin, демонстрирует признаки восстановления на рынке чипсетов для смартфонов. По данным Canalys, в первом квартале 2024 года компания поставила 8 миллионов единиц Kirin, получив доход в 6 миллиардов долларов.

Это значительный рост по сравнению с предыдущими аналогичными периодами, но Huawei по-прежнему отстает от основных конкурентов. Тем не менее Huawei удалось превзойти Google по поставкам и выручке чипсетов в первом квартале 2024 года. Google поставила всего 2 миллиона своих чипсетов для смартфонов и получила за них доход в 2 миллиарда долларов.

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Для сравнения другие крупные поставщики мобильных процессоров, такие как Samsung и MediaTek могут похвастаться гораздо более внушительными показателями. Так, Samsung смогла поставить 18 миллионов устройств на сумму 9 миллиардов долларов, в то время как MediaTek стала лидером отрасли реализовав 114 миллионами своих процессоров, однако получила доход лишь в 23 миллиарда долларов, что объясняется большим количеством проданных чипов нижнего и среднего сегментов с соответствующей стоимостью.

Qualcomm также реализовала немалые 75 миллионов чипсетов для мобильных телефонов и сумела заработать в этом квартале 37 миллиардов долларов. Интересно, что Apple, являющаяся лидером по полученной прибыли в 56 миллиардов долларов, реализовала 49 миллионов чипов.

Несмотря на довольно скромную долю рынка в 2,7% в первом квартале 2024 года, возвращение Huawei оказывает существенное влияние на рынок.

Ожидается, что эта тенденция продолжится в будущем с грядущим выпуском смартфонов серии Huawei Mate 70 в октябре и операционной системы HarmonyOS Next в сентябре, которая была разработана компанией Huawei для уменьшения зависимости от платформы Google Android.

Полученные данные показывают хоть и медленное, но возвращение Huawei на рынок чипов для мобильных устройств. Однако процесс отвоевывания своей доли будет тернистым и столкнется с такими известными игроками, как Samsung, MediaTek и Apple.