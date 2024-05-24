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goldas
Вышла предварительная версия Microsoft Windows 11 24H2
Новая версия Microsoft Windows 11 24H2 включает приложение Copilot, поддержку Wi-Fi 7 и HDR обои

 Microsoft опубликовала предварительную версию Windows 11 24H2, что делает основное обновление операционной системы на шаг ближе к выпуску финальной версии. Инсайдеры Windows уже сейчас могут установить обновление, как обычно, напрямую через системные настройки Windows после выбора канала предварительного просмотра выпуска.

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 Желающим заранее опробовать новую версию Windows можно бесплатно зарегистрироваться в программе Windows Insider. Кроме того, предварительную версию Windows 11 24H2 также можно загрузить в виде файла ISO. Однако самые интересные новые функции сейчас доступны только на устройствах на базе процессоров Qualcomm Snapdragon X Elite, включая Recall, Auto Super Resolution, генерацию изображений в Paint и живые переводы. Для этих функций Microsoft требуется наличие NPU с производительностью не менее 45 TOPS, поэтому функции Copilot+ в будущем также должны быть доступны на ПК с процессорами Intel и AMD следующего поколения.

 Пользователи других ПК, по крайней мере, получат улучшенный Copilot, который будет распространяться как приложение, а не как фиксированный компонент Windows. Это не только позволяет пользователям при необходимости удалить Copilot из системы, но также позволяет им свободно размещать и изменять размер окна Copilot. Кроме того, Windows 11 версии 24H2 впервые официально получит поддержку Wi-Fi 7 и Sudo для Windows. После обновления фоновые изображения рабочего стола могут отображаться в формате HDR, а файлы можно сжимать непосредственно в Проводнике в форматах 7-zip или TAR.

#microsoft #windows #windows 11 #обновление #wi-fi #copilot #wi-fi 7 #обновление windows 11 #windows 11 24h2 #copilot+
Источник: notebookcheck.net
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