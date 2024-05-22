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goldas
ASML и TSMC могут дистанционно отключить производство чипов при необходимости
Похоже, что такой способ был специально придуман на случай перехода производства под контроль Китая.

 Тайваньская компания по производству полупроводников находится не совсем в идеальном регионе с точки зрения геополитических вопросов. Некоторые считают, что Китай может попытаться захватить производителя чипов в любой момент, что, по мнению представителей запада, может нанести ущерб мировой экономике и подтолкнуть страну к войне с США.

 Источники, знакомые с этим вопросом, сообщили Bloomberg, что ASML, голландская компания, которая производит литографические машины для выпуска полупроводниковых чипов, используемые в TSMC, имеет дистанционные аварийные выключатели, чтобы отключить производство. По словам источников, компания даже провела моделирование того, как может выглядеть такая ситуация.

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 Однако до этого скорее всего дело никогда не дойдет. TSMC крупнейший производитель чипов в мире, для работы которого требуются ресурсы глобальной цепочки поставок. Если что-то случится с производством на Тайване, то партнеры просто прекратят все поставки, и вся операция производства застопорится. Также для работы современного оборудования также требуются специализированные рабочие, которые просто не захотят работать под другим управлением.

 США также могут сыграть свою роль в этом вопросе, если поглощение произойдет. По словам министра торговли США Джины Раймондо, США в настоящее время покупает 92 процента своих передовых чипов у TSMC. Любое нарушение поставок будет очень критично.

 Угроза попадания TSMC в руки Китая заставила некоторых поверить в то, что США пойдут так далеко, что уничтожат предприятия, чтобы помешать Китаю возобновить производство.

 Похоже, что в США косвенно готовятся к такой ситуации, так как TSMC сейчас находится в процессе переноса некоторых своих мощностей в США. Недавно компания получила 11,6 млрд долларов в рамках закона США о чипах на строительство третьего предприятия в Аризоне.

 В любом случае, сам факт возможности дистанционной блокировки работы производственных линий вызывает беспокойство.

#tsmc #asml #производство чипов #tsmc тайвань
Источник: techspot.com
4
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