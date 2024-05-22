Как и в случае с текущим 3-нм производством чипов на TSMC, Apple хочет максимально использовать производственные мощности тайваньского производителя для удовлетворения своих потребностей, оставив конкурентов позади

Появилась информация, что главный операционный директор Apple Джефф Уильямс недавно посетил объекты TSMC, чтобы обсудить использование передовых 2-нм производственных мощностей компании для будущих чипов искусственного интеллекта Apple.

TSMC является эксклюзивным поставщиком мощных процессоров A-серии и M-серии для Apple, которые используются в iPhone, iPad и Mac. Тайваньский производитель микросхем сохранил устойчивое преимущество над конкурентами в разработке все более мелких и более совершенных процессов производства чипов.

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По сообщению тайваньского издания Economic Daily News, тайная встреча Уильямса с президентом TSMC К.С. Вэй должен был завершить сделку, оставив за Apple преимущество в использовании 2-нм производства. Это кажется правдоподобным, поскольку такой подход отражает предыдущие шаги Apple по обеспечению преимущества в получении 3-нм производственных мощностей TSMC для таких чипов, как A17 Bionic в iPhone 15 Pro и процессоров M3, используемых в новейших компьютерах Mac.

Застолбив за собой основные производственные мощности раньше конкурентов, Apple обеспечивает достаточные поставки для удовлетворения спроса на свою продукцию, одновременно лишая конкурентов раннего доступа к новейшим технологиям TSMC. Эта стратегия дает собственным чипам Apple преимущество в производительности над устройствами Android и ПК с Windows, использующими более старые производственные технологии.

Потенциальная эксклюзивная 2-нм сделка приобретает дополнительное значение, поскольку Apple все больше внимания уделяет искусственному интеллекту. Как ранее сообщил финансовый директор Apple Лука Маэстри, за последние пять лет компания инвестировала более 100 миллиардов долларов в исследования и разработки в области генеративного искусственного интеллекта. Apple также расширяет свои собственные центры обработки данных для обработки сложных рабочих нагрузок искусственного интеллекта.

Слухи указывают на то, что iOS 18, которая, как ожидается, будет представлена на WWDC в июне, будет включать в себя расширенные возможности искусственного интеллекта, аналогичные недавнему выпуску Android Gemini Nano. Одно из наиболее значительных обновлений потенциально включает в себя более мощную версию Siri, улучшенную с помощью ChatGPT.

Сообщается также, что для реализации этих функций искусственного интеллекта Apple разрабатывает специальные чипы искусственного интеллекта для серверов своих центров обработки данных, которым поручено выполнять тяжелые вычисления, необходимые для больших языковых моделей и других ресурсоемких задач искусственного интеллекта.

Эти процессоры серверного уровня будут выполнять тяжелую работу облачных служб искусственного интеллекта Apple, дополняя возможности будущих iPhone и iPad. Обеспечение первоначальной эксклюзивности 2-нм мощностей TSMC может дать Apple критическое преимущество в производительности и эффективности перед конкурентами, использующими старые технологические производственные процессы.