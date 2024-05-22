В сети появились официальные рендеры смартфона Redmi 13 4G и стала известна его стоимость.

Характеристики Redmi 13 4G стали известны почти 1,5 месяца назад. Теперь новая утечка от 91Mobiles раскрыла официальные рендеры, цены и многое другое об устройстве. Все это говорит о том, что смартфон скоро появится в продаже. Redmi 12 предыдущего поколения произвел фурор рекордными продажами. Особенно хорошо продаваемый в Индии Redmi 12 теперь уступает место Redmi 13.

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Redmi 13 имеет тот же язык дизайна, что и Redmi 12, и, по сути, ожидается, что эти два устройства будут во многом идентичны. Что касается процессора, то Redmi 13, как ожидается, будет оснащен чипсетом Helio G88. Тем не менее недавно выпущенный MediaTek Helio G91 также может быть использован в Redmi 13. Независимо от того, будет это Helio G91 или Helio G88, оба чипа практически идентичны и не предлагают никаких существенных улучшений. Таким образом, ожидается, что Redmi 13 будет работать практически аналогично Redmi 12.

Помимо процессора, Redmi 13 также предлагает небольшие улучшения по сравнению с Redmi 12 с точки зрения дисплея, камеры и быстрой зарядки. Новый смартфон будет оснащен основной камерой с разрешением 108 МП по сравнению с камерой на 50 МП на Redmi 12. Ожидается, что этот сенсор камеры будет делать хорошие фотографии в хорошо освещенных условиях, но не стоит ожидать многого от снимков с низкой освещенностью.

По слухам, Redmi 13 будет доступен в двух вариантах: с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ и с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что базовый вариант будет стоить 199 евро, а цена старшей модели Redmi 13 составит 229 евро. Другой информации на данный момент нет.