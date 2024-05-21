Компания представила соответствующий рекламный ролик в социальных сетях, но пока запуск ограничен индийским рынком

Xiaomi Civi 4 Pro является новейшим Android-телефоном в линейке Civi, но до сих пор он был эксклюзивным для Китая. Что ж, похоже, скоро ситуация изменится, поскольку компания анонсировала выпуск нового смартфона тизером с надписью CinematicVision и выделением в этих словах Ci и Vi в конце рекламы.

Что довольно интересно в тизере, так это то, что Xiaomi имитировала скандальную рекламу iPad Pro, в которой Apple уничтожала различные предметы, такие как пианино, гитару и телевизор. Apple хотела показать, как ее последний планшет объединяет все эти творческие инструменты в одном. Однако творческие умы увидели в этом компанию, пытающуюся уничтожить человеческое культурное наследие. После чего Apple извинилась за это.

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С другой стороны, в новой рекламе Xiaomi используется кинематографическое оборудование, включая освещение, камеры, объективы и хлопушку. Хотя кажется, что промышленный гидравлический пресс уничтожит их всех, как это сделала Apple в рекламе iPad Pro, пресс останавливается после небольшого опускания и показывает на экране «Cinematic Vision» с «Ci и «Vi» красного цвета. К сожалению посмотреть ролик смогут не все, а только пользователи запрещенной у нас социальной сети по данной ссылке.

Это не первый раз, когда появилась информация, что Xiaomi, возможно, выпустит телефон Civi 4 Pro за пределами Китая. Предыдущие слухи намекали на то, что компания проведет ребрендинг телефона на Xiaomi 14 Civi или Xiaomi 14 SE. Предыдущие сообщения также намекали, что этот запуск пока предназначен только для индийского рынка. Это кажется убедительным, поскольку новая реклама доступна только в социальных сетях Xiaomi India.

Что касается ожидаемых характеристик, то если это действительно переименованный Civi 4 Pro, то пользователи могут рассчитывать на телефон с новейшим процессором Snapdragon 8s Gen 3. Этот Android-смартфон также имеет 6,55-дюймовый AMOLED-экран и тройную камеру на задней панели с двумя сенсорами по 50 МП и двойной камерой по 32 МП на передней панели.