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goldas
Энтузиаст сумел запустить Windows XP на процессоре Intel i486
Моддеру пришлось проделать серьезную работу, чтобы совместить не предназначенные друг для друга процессор и операционную систему.

 Моддер под псевдонимом Дитмар на форумах MSFN представил результат своей работы, в которой ему удалось заставить функционировать операционную систему Microsoft Windows XP на древней архитектуре i486.

 Стоит отметить, что процессор и ОС Windows XP никогда не должны были пересекаться. Первые чипы i486 появились на рынке еще в 1989 году, а Windows XP появилась более десяти лет спустя, в 2001 году. Когда Intel представила в 1989 году процессор i486, то он стал настоящим прорывом. Имея более миллиона транзисторов, он оставался основным чипом Intel x86 до тех пор, пока в 1993 году не появился Pentium. Интересно, что срок службы процессора был очень велик, так как Intel продолжала производить его для встраиваемых систем вплоть до 2007 года.

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 Тем не менее системы i486 были слишком слабы для запуска XP, для которой требовался как минимум процессор класса Pentium (i586) или любой совместимый чип, работающий на частоте 233 МГц и выше. Между тем, i486 мог работать только на частоте до 133 МГц. Также требовалось не менее 64 МБ ОЗУ и не менее 1,5 ГБ дисковой памяти.

 Но моддера не испугала такая несовместимость. Как подробно описано на форумах, он вникал во внутреннюю работу Windows XP, используя некоторые мощные инструменты дизассемблирования и отладки. Проанализировав коды операций, из-за которых установщик не мог работать в системах i486, он смог заменить их инструкциями, понимающими старые чипы.

 В конце концов, Дитмар одержал победу, выпустив исправленный ISO-образ Windows XP, прекрасно устанавливающийся и работающий с процессором i486.

 Моддер также поделился своим ISO на портале archive.org для всех, кто хочет испытать Windows XP на реальном чипе i486 или в эмуляторе. Однако существует ряд проблем с поиском соответствующих драйверов для устаревшего оборудования и безопасностью, связанной с запуском кода двадцатилетней давности в 2024 году.

 Проект Windows XP на i486 появился как раз в тот момент, когда Microsoft планирует прекратить поддержку старых процессоров в предстоящем обновлении Windows 11 24H2. Для новой версии потребуются процессоры с инструкциями SSE4.2 и PopCnt, что повысит минимальные требования и порог вхождения для пользователей. Но проделанная моддером работа показывает, что во многом, прекращение поддержки устаревших процессоров является искусственным шагом компаний, для навязывания пользователям перехода на новое оборудование.

#процессоры #процессоры intel #windows xp #процессоры x86 #i486 #intel i486
Источник: techspot.com
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Windows XP удалось запустить на процессоре из 1989 года Intel i486
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Ну вынесли и вынесли. В конечном итоге а сколько у этого МУСора батальнов, чтобы хотя биби посадить. Всё больше клоунов из себя строят.
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