Это первый ноутбук Asus, в котором используется совершенно новый чипсет Qualcomm Snapdragon X Elite в сочетании с оперативной памятью объемом до 32 ГБ, Wi-Fi 7 и OLED-панелью Lumina разрешением 2,8K.

Asus представила ноутбук Vivobook S15 с новым процессором Qualcomm Snapdragon X Elite. Это последний представитель серии Vivobook S15, дополняющий существующие модели с чипами AMD и Intel. Серебристый корпус немного отличается от существующего Vivobook S15 и весит всего 1,42 кг при толщине всего 14,7 мм и включает однозонную RGB-подсветку клавиатуры. Встроенный аккумулятор емкостью 70 Втч обеспечивает время автономной работы до 18 часов.

реклама

Сердцем нового Vivobook S15 является ARM-процессор Qualcomm Snapdragon X Elite, компанию которому составляет оперативная память LPDDR5x-8448 объемом до 32 ГБ и твердотельный накопитель PCIe 4.0 емкостью 1 ТБ. Система Qualcomm FastConnect 7800 поддерживает интерфейсы Bluetooth 5.4, а также Wi-Fi 7 со скоростью до 5,8 Гбит/с, обеспечивая бесперебойную потоковую передачу.

Чипсет Qualcomm также включает в себя мощный NPU процессор Hexagon с производительностью 45 TOPS для быстрой работы с искусственным интеллектом. В дополнение к Windows, AI модели Snapdragon будут поддерживать такие функции, как Live Captions для точных субтитров в реальном времени и возможность превращать эскизы в готовые изображения. Также имеется камера AiSense с расширенными возможностями обнаружения присутствия, такими как затемнение экрана, когда пользователь не смотрит на него, или автоматическая блокировка, когда пользователь отходит от ноутбука. Существуют также эксклюзивные приложения ИИ от Asus, такие как StoryCube, для управления цифровыми файлами, использующие помощь ИИ для сортировки, редактирования, управления и экспорта захваченных необработанных файлов.

Vivobook S15 оснащен 15,6-дюймовым OLED-экраном Asus Lumina с разрешением 2,8K (2880x1620 пикселей) и частотой 120 Гц. Благодаря узким рамкам соотношение экрана к корпусу устройства составляет 89%, а панель также поддерживает HDR с максимальной яркостью 600 нит.

Новый ноутбук оснащен множеством разъемов, включая 2 порта USB 4.0, 2 порта USB-A, HDMI 2.1, аудиоразъемом, а также устройством для чтения карт памяти microSD. Звук обеспечивает мощная аудиосистема, сертифицированная Harman Kardon.



