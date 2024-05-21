Смартфон имеет несколько улучшений по сравнению с исходной моделью, главным из которых является более мощный чипсет Dimensity 9300+.

После выпуска смартфонов Neo 9 и Neo 9 Pro в конце 2023 года iQOO анонсировала модель Neo 9S Pro — на базе недавно анонсированного набора микросхем MediaTek Dimensity 9300+.

Ключевое отличие Neo 9S Pro от предшественников — это чипсет. Напомню, что оригинальный Neo 9 Pro работал на базе Dimensity 9300, а iQOO 9s Pro использует его улучшенную версию.

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В новом чипсете была увеличена производительность процессора, в то время как графическая составляющая осталась неизменной. Кроме того, в телефоне установлен специальный чип Q1 собственной разработки iQOO, обеспечивающий улучшенные игровые возможности. Для снижения температуры во время интенсивных игровых баталий в телефоне используется система жидкостного охлаждения 6K VC.

Варианты памяти для Neo9S Pro включают от 12 до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и от 256 ГБ до 1 ТБ быстрой встроенной памяти UFS 4.0.

Дисплей остается таким же, как и в предыдущих моделях Neo 9 Pro. То есть пользователь получает 6,78-дюймовую OLED-панель LTPO с частотой 144 Гц, разрешением 1260 x 2800 пикселей и соотношением сторон 20:9. Дисплей оснащен высокочастотным ШИМ-регулированием яркости с частотой 2160 Гц для минимизации мерцания.

Фронтальная камера по-прежнему представляет собой 16-мегапиксельный модуль, расположенный в вырезе по центру экрана. На задней панели Neo 9S Pro установлена двойная камера с основным датчиком Sony IMX920 на 50 МП и сверхширокоугольным объективом разрешением 50 МП.

iQOO Neo 9S Pro сохранил батарею емкостью 5160 мАч от своего предшественника, дополненную быстрой зарядкой мощностью 120 Вт, но без поддержки беспроводной зарядки.

Интересно, что компания iQOO также заключила партнерское соглашение с НБА при выпуске Neo 9S Pro. Сотрудничество дает покупателям шанс выиграть билеты на финал НБА у участвующих в акции розничных продавцов.

iQOO Neo 9S Pro стал доступен в продаже в Китае с ограниченной по времени скидкой на каждый вариант смартфона:

12 ГБ+256 ГБ: 2699 юаней

12 ГБ+512 ГБ: 2999 юаней

16 ГБ+512 ГБ: 3299 юаней

16 ГБ+1 ТБ: 3699 юаней

В настоящее время нет официального подтверждения о подготовке глобального запуска iQOO Neo 9S Pro.