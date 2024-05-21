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Xiaomi представит первый планшет POCO Pad 23 мая
Анонс состоится на том же мероприятии, где будут представлены смартфоны серии POCO F6.

 Xiaomi сегодня представила планшет Redmi Pad Pro мировой аудитории как более премиальную альтернативу Redmi Pad SE стоимостью 164,99 доллара. Теперь очередь дошла до POCO Pad, информация о подготовке которого просочилась около месяца назад. Однако первое реальное упоминание планшета появилось в середине марта благодаря Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

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 Теперь Xiaomi подтвердила, что первый планшет POCO Pad получит глобальный выпуск. Несколько удивительно, что планшет также будет представлен на презентации смартфонов серии POCO F6, включающей модели POCO F6 и POCO F6 Pro. Напомню для тех кто не знает, что POCO F6 и POCO F6 Pro являются переименованными телефонами Redmi Turbo 3 и Redmi K70 соответственно.

 В настоящее время Xiaomi лишь намекнула, что POCO Pad станет королём развлечений с большим дисплеем. Тем не менее Camera FV-5 и Федеральная комиссия по связи (FCC) уже отметили, что в остальном POCO Pad и Redmi Pad Pro идентичны. Таким образом, планшет POCO Pad будет оснащен 12,1-дюймовым дисплеем, а также чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 среднего уровня. Предположительно, Xiaomi будет продавать планшет с тем же активным стилусом и съемной клавиатурой, что и Redmi Pad Pro, после его презентации 23 мая.

#xiaomi #планшеты #poco f6 #redmi pad #poco f6 pro #redmi pad pro #планшеты xiaomi #poco pad
Источник: notebookcheck.net
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