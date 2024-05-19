Ожидается выпуск моделей с диагональю 14 и 16 дюймов, а также Pro версия на 16 дюймов

В сеть попали изображения будущих ноутбуков Samsung Galaxy Book4 Edge (Pro). Немецкий технический сайт WinFuture утверждает, что в ближайшее время появятся новые ноутбуки Samsung с чипами Qualcomm Snapdragon X, которые позволят мощным процессорным ядрам Nuvia попасть на платформу ПК. Кроме того, на всех изображениях экрана новых устройств Samsung Galaxy Book4 Edge (Pro) показан новый красочный вариант обоев Windows 11 Bloom.

По словам источника, первоначально Samsung будет продавать три варианта Galaxy Book4 Edge:

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Galaxy Book4 Edge 14 дюймов

Galaxy Book4 Edge 16 дюймов

Galaxy Book4 Edge Pro 16 дюймов

Вышеупомянутые ноутбуки выглядят очень похожими, с одинаковыми закругленными углами и отделкой Arctic Blue, но их отличает наличие цифрового блока клавиатуры и слоты для карт MicroSD на 16-дюймовых моделях.

Samsung будет использовать панели 3K AMOLED во всей линейке Galaxy Book4 Edge, указывает источник. От этих панелей не ожидается уровень яркости 400 нит, но технология AMOLED, как обычно, должна обеспечивать высокий контраст, повышая читаемость в ярких условиях.

WinFuture размышляет над возможными различными конфигурациями оперативной памяти, и обычные модели и модели Pro могут различаться в этом отношении, а также вариантами Snapdragon X (Elite или Plus). Стоит ожидать минимум 16 ГБ оперативной памяти. К сожалению, на данный момент это вся имеющаяся информация.

Ожидается, что новые ноутбуки Samsung Galaxy Book4 Edge (Pro) не будут ориентироваться на бюджетный или средний рынок. WinFuture считает, что покупателям придется расстаться примерно с 1800 евро, что составляет 1960 долларов по сегодняшнему курсу.

Стоит также обратить внимание на новую красочную версию обоев Windows 11 Bloom, которые демонстрируются на изображениях Samsung.

Microsoft анонсирует мероприятие в понедельник, 20 мая, на котором логотип Windows Copilot произведет фурор. Вероятно, на мероприятии можно будет увидеть полную и правильную презентацию ноутбуков Samsung и многих других. Также можно надеяться получить более подробную информацию о серии Snapdragon X, усовершенствованиях Windows on Arm, демонстрациях Windows AI, ценах и доступности продуктов и так далее.