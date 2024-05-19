Складные смартфоны Samsung имеют неприятную особенность образования складок на дисплее, которые постепенно становятся всё заметнее во время эксплуатации, и, похоже, компания решилась на обновление технологии для уменьшения этого неприятного явления в своей будущей модели

Компания Samsung может оснастить грядущий складной смартфон Galaxy Z Flip 6 долгожданным обновленным дисплеем. Согласно сообщению корейского издания TheElec, Samsung будет использовать более толстое ультратонкое стекло (UTG) на складном дисплее Z Flip 6.

По слухам, толщина нового UTG составит 50 микрон по сравнению с 30 микронами у Z Flip 5. Говорят, что такое увеличение толщины делает складки на складном экране менее заметными и повышает общую долговечность дисплея.

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Samsung упорно поработала над своим нынешним складным устройством, чтобы сделать складки на дисплее менее заметными. Смартфон откажется от традиционного шарнирного механизма в предыдущих устройствах в пользу нового шарнира в виде капли для Flip 6.

Новый шарнир позволит двум половинкам складного устройства складываться ровно, не оказывая особой нагрузки на экран. С новой структурой UTG и конструкцией шарниров можно еще больше минимизировать складки и сделать рамки вокруг дисплея более тонкими.

Если сообщения точны, то более толстый UTG может позволить Samsung более эффективно конкурировать с китайскими брендами, которые уже несколько лет предлагают дисплей без складок на своих складных устройствах.

Помимо нового экрана, Flip 6, как ожидается, будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, улучшенной основной камерой и аккумулятором большей емкости.

Ожидается, что Samsung представит Galaxy Z Flip 6 вместе с Fold 6 на мероприятии Unpacked, которое, по слухам, состоится в июле.