Устройство также позволяет подключать SSD и включает адаптер проводной сети, а также дополнительные порты для подключения монитора

Сегодня компания AYANEO представила ряд новых и обновленных устройств, в которых сочетаются эстетика дизайна ретро-устройств и темы классических научно-фантастических аниме-сериалов 80-х годов. AG01 является внешней видеокартой на базе графического процессора AMD Radeon RX 7600M XT.

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Графический процессор на базе архитектуры RDNA3 с 32 вычислительными блоками, включающими 2048 ядер в сочетании с 8 ГБ памяти GDDR6. AYANEO подтверждает, что мощность TGP достигнет 120 Вт, что гарантирует отсутствие проблем с ограничением мощности. Стоит отметить, что это не самый мощный графический ускоритель в линейке RDNA3, но более мощная модель RX 7900M в настоящее время является эксклюзивной для одного из ноутбуков Dell. Похоже, что вряд ли нам придется увидеть RX7900M в каком-либо другом графическом решении.

Док-станция Starship GPU — это не только внешний графический ускоритель, но и корпус SSD, который можно легко разобрать без инструментов, адаптер проводной сети и расширение подключения к монитору за счет двух дополнительных портов DisplayPort 2.0 и двух портов HDMI 2.1.

Устройство можно подключить либо через кабель OCuLink, либо через USB4, который совместим с протоколами Thunderbolt 3 и 4. Такая универсальность позволяет новинке поддерживать два наиболее популярных стандарта подключения eGPU.

Что касается цены и даты выпуска док-станции AG01 GPU, то на данный момент эта информация остается неизвестной.