Игровой монитор с частотой 1000 Гц может обеспечить четкость изображения без мерцания, близкую к ЭЛТ-мониторам

В последние годы компании постоянно наращивают частоты обновления игровых мониторов, превысив отметку в 500 Гц. Теперь они стремятся к еще более высоким частотам. Интересно, что это устремление больше не ограничивается панелями с разрешением 1080p или 1440p. Китайская компания TCL недавно представила первую в мире панель разрешением 4K с частотой 1000 Гц, что свидетельствует о значительном прорыве в технологии изображения для профессиональных игроков.

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В настоящее время самые быстрые мониторы на рынке имеют частоту обновления 540 Гц и используют панели TN. Эти мониторы часто имеют более низкое разрешение из-за ограничений технологии отображения и доступной полосы пропускания. Однако такие функции, как стандарт DisplayPort 2.1, особенно с режимом UHBR20, позволяют обеспечивать частоту обновления до 884 Гц при разрешении 1080p без необходимости сжатия потока отображения (DSC).

С внедрением технологии сжатия DSC 3.0 требования к полосе пропускания для достижения частоты обновления 540 Гц при разрешении 1080p снижаются всего до 15,5 Гбит/с, что находится в пределах доступной пропускной способности 77,3 Гбит/с (UHBR20).

Blur Busters, посетивший стенд TCL и сделавший фотографии, объяснил, что требуется для поддержки такой высокой частоты кадров. Хотя более мощный графический процессор может показаться очевидным решением, поскольку частота кадров уже достигает сотен, генерация кадров или интерполяция могут рассматриваться как жизнеспособный вариант.

Цель состоит в том, чтобы добиться фотореалистичного визуального восприятия с помощью современных игровых движков и технологии генерации кадров, работающей с соотношением 10 к 1. Конечная цель — обеспечить работу без задержек и артефактов, аналогичную целям, поставленным для технологий кодирования видео. Требуется очень тесное сотрудничество между производителями дисплеев, разработчиками игр и производителями графических ускорителей. Похоже, TCL CSOT уже сделала первый шаг в данном направлении.