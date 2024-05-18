Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
TCL CSOT представила первую в мире 4K дисплей с частотой 1000 Гц
Игровой монитор с частотой 1000 Гц может обеспечить четкость изображения без мерцания, близкую к ЭЛТ-мониторам

 В последние годы компании постоянно наращивают частоты обновления игровых мониторов, превысив отметку в 500 Гц. Теперь они стремятся к еще более высоким частотам. Интересно, что это устремление больше не ограничивается панелями с разрешением 1080p или 1440p. Китайская компания TCL недавно представила первую в мире панель разрешением 4K с частотой 1000 Гц, что свидетельствует о значительном прорыве в технологии изображения для профессиональных игроков.

реклама

 В настоящее время самые быстрые мониторы на рынке имеют частоту обновления 540 Гц и используют панели TN. Эти мониторы часто имеют более низкое разрешение из-за ограничений технологии отображения и доступной полосы пропускания. Однако такие функции, как стандарт DisplayPort 2.1, особенно с режимом UHBR20, позволяют обеспечивать частоту обновления до 884 Гц при разрешении 1080p без необходимости сжатия потока отображения (DSC).

 С внедрением технологии сжатия DSC 3.0 требования к полосе пропускания для достижения частоты обновления 540 Гц при разрешении 1080p снижаются всего до 15,5 Гбит/с, что находится в пределах доступной пропускной способности 77,3 Гбит/с (UHBR20).

 Blur Busters, посетивший стенд TCL и сделавший фотографии, объяснил, что требуется для поддержки такой высокой частоты кадров. Хотя более мощный графический процессор может показаться очевидным решением, поскольку частота кадров уже достигает сотен, генерация кадров или интерполяция могут рассматриваться как жизнеспособный вариант.

 Цель состоит в том, чтобы добиться фотореалистичного визуального восприятия с помощью современных игровых движков и технологии генерации кадров, работающей с соотношением 10 к 1. Конечная цель — обеспечить работу без задержек и артефактов, аналогичную целям, поставленным для технологий кодирования видео. Требуется очень тесное сотрудничество между производителями дисплеев, разработчиками игр и производителями графических ускорителей. Похоже, TCL CSOT уже сделала первый шаг в данном направлении.

#мониторы #игровые мониторы #tcl #tcl csot
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
TCL представила свой новый 43-дюймовый смарт-телевизор Thunderbird Sparrow 5 SE
TCL представила первую в мире 4K-панель с частотой обновления 1000 Гц
TrendForce: в 2024 году рынок OLED-мониторов вырастет более, чем на 160%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Неактуально для 2024-го: в рамках эксперимента Windows XP в считанные минуты нахваталась вирусов и троянов после выхода в интернет
28
Китай продал рекордный объём госдолга США за все время
3
Need for Speed ​​Underground обновлена модом с полной трассировкой лучей
6
Появилась фотография с системой Patriot предположительно в Китае
1
Хакеры показали рабочий способ взлома PlayStation 4 при помощи телевизора LG с технологией Smart TV
6
Российские специалисты создали дрон-камикадзе "Стрела"
1
The New York Times: НАТО всё ближе к принятию решения по отправке войск для обучения ВСУ
2
Forbes: Украина получит сотни бронемашин для очередного «контрнаступления»
+
Samsung распространяет обновление безопасности для Galaxy S24
1
Чем опасен отказ сотовых операторов от сетей 3G, и кто пострадает в ходе экономии и оптимизации
2
Геоинженерный эксперимент остановлен из-за проблем с безопасностью для здоровья граждан
+
ВС РФ захватили в качестве трофея редкую роботизированную платформу THeMIS
+
В Санкт-Петербурге отказываются от европейских авто
+
Перед выходом настольных процессоров Ryzen 9000 компания AMD снижает цену на Ryzen 7 7800X3D
5
Стартовало производство модернизированного электропоезда ЭП2ДМ с полностью российскими комплектующими
+
Китай планирует создать предприятие по переработке кухонных пищевых отходов в топливо для судов
+
Первые девять российских перспективных лайнеров МС-21 будут поставлены авиакомпаниям уже в следующем году
3
Сотрудник службы безопасности OpenAI покинул компанию из-за страха потери контроля над ИИ
+
В ночь на 17 мая российская армия провела ракетные удары по военным объектам Украины
2
В гало Млечного Пути три звезды двигаются в неправильном направлении и с большой скоростью
+

Популярные статьи

Собираем недорогой игровой компьютер, который позволит за копейки поиграть во все новые игры
160
Al Mayadeen: БРИКС готова предложить альтернативу в случае краха доллара
7
Издеваюсь с пристрастием над GPT Chatbot
2
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
43
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Май)
21
Обзор монитора Xiaomi Redmi G24 165 Гц за 8000 рублей
19
Core i5-9500 vs Core i5-14500 – почему процессоры Intel прибавили так мало fps за 6 лет
31
На Западе усмотрели "тревожный сигнал" в создании Китаем специализированного носителя дронов
+
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
48
Топ-7 процессоров на 2024 год
34

Сейчас обсуждают

Китя
23:18
Снова 1080р. что не 720р. а то не раскроет потанцевал.
Топ-7 процессоров на 2024 год
Nvidia&Intel Hater
23:13
по моему всю гамму идиотизма уже видили
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
Зю
23:04
К ней бы по Type-C подключить хаб, а в хаб воткнуть монитор с перифериеей...
AYANEO выпустила обновленную консоль AIR 1S с процессором Ryzen 7 8840U
Nvidia&Intel Hater
22:51
в его случае он на кривой osmc все это видел.линукс тут никаким боком не виновен
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
Nvidia&Intel Hater
22:50
да,берем мини пк на винде и ставим тот же коди -профит
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
Nvidia&Intel Hater
22:47
Он бдит ,наш замечательный рукожоп чимбалка -минусы с трех твинков лепит ).А вообще весь высер ради высера.Его желание брать 10 летнюю убунту вообще смех вызывает,тут ты прав.С какой целью ???
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
Archimedes
22:46
Автор, много воды, мало информации. Народ прочитает и подумает что РН будут делать с нуля без шансов сделать вовремя. А на самом деле, предшественник её был сделан в 1980-х в Советском Союзе как "боко...
Глава РКЦ «Прогресс» рассказал о сроках замены ракет-носителей «Союз» на многоразовые «Амур-СПГ»
Легенда
22:46
не завидуй додик.
Топ-7 процессоров на 2024 год
Nvidia&Intel Hater
22:44
УО гомогеи из клуба голубчиков -те да,все с керогазами
Топ-7 процессоров на 2024 год
Windmark
22:43
Скули дальше ущербный
8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем