Будущий складной смартфон компании получит чипсет Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ ОЗУ и накопитель до 1 ТБ

Флагманские складные смартфоны Samsung следующего поколения могут появиться в ближайшее время. Этими будущими устройствами являются Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Во многом спецификации устройств остаются неизвестными, но новый тест показал ключевые характеристики модели Galaxy Z Fold 6.

Итак, Galaxy Z Fold 6 южнокорейского технологического гиганта был замечен на GeekBench под номером модели SM-F956U. Буква «U» в номере модели может указывать на то, что это американский вариант будущего складного телефона. Глядя на результаты тестов, видно, что устройство набрало 1964 балла в одноядерном тесте и 6619 баллов в многоядерном тесте.

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Смартфон достиг этого результата благодаря флагманскому чипсету Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Этот чипсет работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти. GeekBench также подтверждает, что новый складной телефон из коробки работает на ОС Android 14. В предыдущем сообщении также были раскрыты конфигурации системы хранения и цветовые варианты Galaxy Z Fold 6. Ожидается, что устройство будет выпущено в цветах Navy Blue, Silver Shadow, Light Pink, а также в вариантах Crafted Black и White.

Galaxy Z Fold 6 будет доступен в трех вариантах встроенной памяти: 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Также был раскрыт размер аккумулятора Galaxy Z Fold 6. Как сообщается, смартфон питается от аккумуляторной батареи емкостью 4400 мАч, которая поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 25 Вт. Вероятно, он также предлагает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 4,5 Вт.