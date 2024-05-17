Redmi Note 13R станет дешевым Android-смартфоном на базе чипсета Snapdragon 4 Gen 2

Redmi Note 13R является последним дополнением растущей линейки Redmi Note 13 компании. Однако этот новый Android телефон представляет собой слегка усовершенствованную версию прошлогоднего Redmi 12, который также был переименован в Poco M6 Pro. Хорошо то, что устройство является весьма доступным и предлагается по цене 1399 юаней (около 193 долларов) за базовый вариант.

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Что касается основных характеристик, то новый доступный телефон оснащен процессором Snapdragon 4 Gen 2. Это первый 4-нм чип в серии, поддерживающий более быструю оперативную память и систему хранения. Кроме того, Redmi Note 13R оснащается 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X и встроенным накопителем UFS 2.2 объемом до 512 ГБ.

Помимо этого, Note 13R получил крупный 6,79-дюймовым ЖК-экран с частотой обновления до 120 Гц, пиковой яркостью 550 нит и разрешением 2460 x 1080 пикселей. Дисплей также имеет частоту дискретизации сенсорного экрана 240 Гц и несколько сертификатов TÜV Rheinland.

За автономность телефона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5030 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Что касается камер, то новый телефон Redmi имеет модуль на задней стороне с двумя объективами. Основная камера представлена датчиком на 50 МП, компанию которому составляет затычка в виде макрокамеры на 2 МП. На передней панели находится фронтальная камера разрешением 8 МП.

Кроме того, Redmi Note 13R получил рейтинг защищенности IP53 и 3,5 мм разъем для наушников. Программной оболочкой смартфона является HyperOS, которая, вероятно, основана на Android 14. Xiaomi еще не объявила информацию о ценах и доступности на глобальном рынке.