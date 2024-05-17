Стоимость Acemagic M2A с уникальным дизайном начинается с 1399 долларов за базовую версию

Как ранее намекала компания, это действительно мощный игровой мини-ПК с дискретным графическим ускорителем. В частности, мини-ПК может быть оснащен довольно мощной видеокартой Nvidia RTX 3080, а также картам попроще: RTX 3070 и RTX 3060.

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Что касается процессора, то M2A может быть оснащен либо чипом Intel Core i7 12700H, либо Core i9 12900H. Первый поддерживает TDP до 45 Вт. Кроме того, можно приобрести мини-ПК с 32 ГБ оперативной памяти DDR5 со скоростью 4800 МТ/с и 1 ТБ хранилища PCIe 3.0.

Но что действительно делает Acemagic M2A уникальным, так это его дизайн, вдохновленный научно-фантастическими космическими фильмами. Игровой мини-компьютер имеет боковые ребра с вентиляционными отверстиями. Поскольку система как бы висит в воздухе опираясь на своеобразные крылья космического корабля, то такая конструкция служит не только улучшению внешнего вида, но и практической цели, обеспечивая лучший воздушный поток.

Мини-ПК M2A оснащен системой охлаждения с четырьмя вентиляторами и семью медными тепловыми трубками. В сочетании с дизайном эта система охлаждения выглядит более чем способной поддерживать охлаждение оборудования, ориентированного на высокую игровую производительность.

Пользователь также имеет возможность контролировать параметры работы процессора и графической карты без необходимости открывать какое-либо стороннее приложение. Этот игровой мини-ПК оснащен встроенным ЖК-экраном на передней панели корпуса, способным отображать энергопотребление, скорость вращения вентиляторов, температуру центрального процессора и графического процессора, а также другую информацию, связанную с производительностью компьютера.

Acemagic M2A комплектуется различными портами, включающими один USB4, три порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, три порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, два 2,5 GbE LAN, два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и один 3,5 мм аудиоразъемом.

Что касается цены, то в минимальной комплектации игровой мини-ПК оценивается в 1399 долларов, а максимальный вариант получил стоимость 1599 долларов. Это довольно высокие цены, учитывая использование оборудования предыдущих поколений, но Acemagic в настоящее время предлагает ограниченную по времени скидку в 35%, которую можете получить с помощью промокода ACEM2A35.