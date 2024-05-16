Такую стоимость прогнозируют аналитики HSBC, обосновывая это реальной конкуренцией с Nvidia от других производителей

По мнению аналитиков HSBC, грядущие графические процессоры NVIDIA Blackwell для рабочих нагрузок искусственного интеллекта, как ожидается, будут стоить значительно дороже, чем нынешние процессоры компании на базе архитектуры Hopper. По оценкам аналитиков, средняя цена реализации графического процессора Blackwell от NVIDIA начального уровня B100 будет составлять от 30 000 до 35 000 долларов за чип. Это уже на уровне флагманского графического процессора H100 предыдущего поколения Hopper. Но настоящая монстр — это топовый «суперчип» GB200, который сочетает в себе процессор Grace и два улучшенных графических процессора B200. Аналитики HSBC оценивают цену этого монстра производительности в ошеломляющую сумму от 60 000 до 70 000 долларов за единицу. NVIDIA может предпочесть продавать в первую очередь полноценные серверы на базе Blackwell, а не отдельные чипы. По оценкам, полностью оборудованный сервер GB200 NVL72 с 72 суперчипами GB200 может стоить около 3 миллионов долларов.

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Заоблачные цены продолжают агрессивную стратегию NVIDIA по установке наценок за свое передовое оборудование для искусственного интеллекта и ускорителей. Поскольку такие конкуренты, как AMD и Intel, все еще отстают в этой области, NVIDIA, по сути, на данный момент может назначать любую цену. Премиальная цена отражает огромный прирост производительности, обещанный архитектурой Blackwell. Один суперчип GB200 рассчитан на производительность в пять петафлопс при TF32 вычислительной мощности искусственного интеллекта, что в 5 раз больше, чем у чипа H100 на один петафлопс. Конечно, фактическое ценообразование будет зависеть от объема и конкретных договоренностей между производителей и её клиентами. Такие крупные компании как Amazon и Microsoft, могут получить значительные скидки, в то время как более мелкие игроки могут заплатить даже больше, чем показывают прогнозы аналитиков. NVIDIA делает ставку на то, что огромный спрос отрасли на большую вычислительную мощность искусственного интеллекта сделает эти высочайшие цены вполне приемлемыми, по крайней мере, на какое-то определенное время. Остается надеяться на конкурентов, которые выпуском своей продукции могут заставить Nvidia снизить цены на чипы Blackwell.