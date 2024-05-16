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goldas
XFX выпустила Radeon RX 7900 GRE и RX 7800 XT Phoenix Nirvana белого цвета
Карты стали дополнением линейки Phoenix Nirvana, в которую уже входит модель RX 7900 XTX

 На прошлой неделе XFX анонсировала новый дизайн видеокарт на архитектуре AMD RDNA3. В их число войдет модель премиум-класса компании под названием Phoenix Nirvana. Первая выпущенная карта имела черную цветовую схему с красными включениями и была основана на флагманском графическом процессоре AMD RX 7900 XTX. Но это был не единственный релиз в новой серии.

 XFX также представляет карты Radeon RX 7900 GRE и RX 7800 XT, теперь в полностью белом дизайне. Оба ускорителя имеют много общего, например, характеристики мощности. Кроме того, модель GRE использует уменьшенный графический процессор Navi 31 XL, который имеет тот же размер корпуса, что и Navi 32.

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 Как уже упоминалось, изменением этих карт является цветовая схема. XFX заменила черный кожух, заднюю панель и вентиляторы на полностью белые. Печатная плата по-прежнему черная, но красных полос на этих картах больше нет.

 Однако в физическом дизайне мало что изменилось. Обе модели выглядят идентично RX 7900 XTX, однако они немного меньше: длина 33,7 см, ширина 13,2 см и толщина 5,9 см, тогда как у RX 7900 XTX эти параметры составляли 34,6×13,2×6,8 см. Отчетливо заметное изменение — это отсутствие третьего 8-контактного разъема питания, поскольку модели GRE/XT используют только два. В обеих моделях используются вентиляторы с магнитным креплением размером 100, 90 и 100 мм. Интересно, что вентиляторы поставляются в отдельной коробке, и пользователям приходится прикреплять их вручную.

 XFX подтверждает наличие заводского разгона у RX 7900 GRE с разгоном 2394 МГц (+6,7% разгона), в то время как RX 7800 XT имеет эталонную тактовую частоту 2430 МГц.

 Что касается цен, то RX 7900 GRE/7800 XT намного дешевле, чем версия XTX: цены варьируются от 640 до 670 долларов. Однако следует отметить, что модели Phoenix Nirvana доступны только в Китае.

 Цены на XFX Phoenix Nirvana:

• RX 7900 XTX (черный): 7 899 юаней (около 1230 долларов);

• RX 7900 GRE (белый): 4299 юаней (около 670 долларов);

• RX 7800 XT (белый): 4099 юаней (около 640 долларов).

#amd #xfx #rx 7900 xtx #rx 7800 xt #rx 7900 gre
Источник: videocardz.com
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