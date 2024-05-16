Скорее всего этот список не полный и будет расширен другими моделями.

Nokia является одним из немногих брендов, предлагающих на своих смартфонах "голую" систему Android. Это теоретически означает, что устройства Nokia должны получать обновление программного обеспечения раньше, чем устройства многих других брендов, но в последнее время ситуация развивалась несколько иначе.

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В последние годы Nokia не впечатляет обновлением программного обеспечения. Но каждый год пользователи надеются на некоторое улучшение такой ситуации. В любом случае, если у пользователя есть смартфон Nokia, то ему будет интересно, имеет ли он право на обновление до Android 15. Ниже указан список телефонов Nokia, которые, скорее всего, получат обновление до Android 15:

Nokia XR21, Nokia X30, Nokia G60 и Nokia G42.

Это ни в коем случае не окончательный список. Он составлен на основе политики обновления программного обеспечения для смартфонов Nokia.

Владелец Nokia, компания HMD Global, обычно предлагает два основных обновления ОС и обновления безопасности для смартфонов Nokia на два или три года. К сожалению, это не относится к бюджетным телефонам начального уровня. Они практически не получают обновлений ОС Android.

Android 15 в настоящее время находится на стадии разработки и для тестировщиков подготовлено несколько предварительных версий для разработчиков и бета-версий. Согласно официальному графику Google, бета-фаза должна продлиться до июня 2024 года, а затем пройдет этап стабилизации платформы для исправления ошибок и внесения последних штрихов.

Хотя официальной даты выпуска Android 15 пока нет, все ожидают, что система выйдет примерно в то же время, что и в прошлом году, то есть в октябре. Вероятно, новая версия ОС будет анонсирована вместе с серией смартфонов Pixel 9, которая станет первой, работающей под управлением новейшей ОС Android из коробки.

Получат ли смартфоны Nokia обновление до Android 15 в тот же период - это большой вопрос, если принять во внимание прошлые выпуски ОС компании.

Android 14 был выпущен в октябре прошлого года, и в том же месяце многие бренды смартфонов начали внедрять его на свои телефоны. Однако HMD Global опоздала присоединиться к первой волне обновления и выкатила свои сборки только в январе 2024 года. С тех пор бренд не вносил существенных изменений в свой план обновлений программного обеспечения.