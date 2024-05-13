Инсайдер сообщил предполагаемую стоимость грядущего Motorola Razr 50 Ultra.

OnLeaks и SmartPrix поделились многочисленными спецификациями смартфона Razr 50 Ultra, преемника Razr 40 Ultra, который Motorola будет предлагать в Северной Америке под названием Razr Plus 2024. Deal N Tech недавно раскрыла предполагаемые цены на Razr 50 Ultra. Веб-сайт предоставил доказательства того, что по крайней мере один ритейлер предполагает такую же цену на Razr 50 Ultra, как и на его предшественника.

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Предположительно, Razr 50 Ultra будет доступен примерно за 1200 евро в версии с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. По данным OnLeaks, Северная Америка получит вариант за 999 долларов с той же конфигурацией оперативной памяти, но всего с 256 ГБ встроенной памяти. Кроме того, OnLeaks добавляет, что Razr 50 Ultra сохранит дизайн и дисплеи своего предшественника, о котором можно найти дополнительную информацию по данной ссылке.

Однако Motorola планирует обновления и в других аспектах, например, новинка перейдет с чипсета Snapdragon 8 Plus Gen 1 на чипсет Snapdragon 8s Gen 3. Кроме того, Motorola, как сообщается, оснастила смартфон двумя 50-мегапиксельными задними камерами, но фронтальная камера на 32 МП достанется телефону от прошлогодней модели. Также, по слухам, Razr 50 Ultra будет оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч и защищенным от воды и пыли корпусом, сертифицированным по стандарту IPX8. В настоящее время OnLeaks ожидает, что Motorola представит Razr 50 Ultra и Razr Plus 2024 в следующем месяце.