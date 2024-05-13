Ноутбук получит варианты с различными процессорами, 16 ГБ ОЗУ в базовом варианте стандарта LPDDR5X-8400 и многое другое

Новый ноутбук называется TributoQC и является преемником TributoRPL на базе архитектуры Intel Raptor Lake. Dell уже выпустила свой ноутбук XPS 13 на базе архитектуры Meteor Lake, но версия Plus имеет более низкую мощность и цену. Стоит отметить, что в документе чипы Qualcomm называются Nuvia, поскольку на момент публикации этих слайдов Qualcomm еще не сделала официального анонса серии Snapdragon X.

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Согласно просочившимся в сеть слайдам, XPS 13 будет иметь 10- и 12-ядерные конфигурации с максимальным TDP 25,5 Вт. Согласно имеющейся информации, этот ноутбук сохранит тот же размер, но будет немного легче. Мобильный компьютер оснащен 13,4-дюймовым экраном, который также получит обновление, но что интересно, разрешение флагманской OLED-панели будет ниже 2,8К вместо 3,5К.

Ещё одной особенностью новинки является то, что ноутбук будет использовать память LPDDR5X-8400 объемом 16 ГБ в стандартной комплектации 16 ГБ (у версии с процессорами Intel было 8 ГБ). Согласно документам, этот ноутбук будет предлагаться также с 32 ГБ и даже 64 ГБ. Варианты системы хранения не претерпели никаких изменений, но появилась новая камера с разрешением FullHD.

Dell рассчитывает, что этот ноутбук будет стоить 1199 долларов, но стоит иметь в виду, что эта оценка датируется серединой 2023 года. Себестоимость и розничная цена — это не одно и то же, и последнее не была подтверждена. Если бы этот ноутбук был выпущен по указанной цене, то был бы на 800 долларов дешевле, чем Apple MacPro M1, и соответствовал бы цене MacBook Air M2. Компания планирует выпустить 241 тысячу единиц этого ноутбука, выпуск которого запланирован на июнь этого года.