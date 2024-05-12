Комплект рекомендуется только поклонникам игры, так как по отдельности эти устройства не в теме Monster hunter будут значительно дешевле

Поклонники Monster Hunter могут порадоваться радуются тому, что теперь могут получить видеокарту ограниченной серии RTX 4060 Ti в стиле Monster Hunter от компании MSI. В комплект поставки входит контроллер MSI Force GC30 аналогичной тематики. Monster Hunter — это ролевая игра, выпущенная в далеком 2004 году для консоли PlayStation 2, а затем перевыпущенная на других платформах, таких как Wii и PlayStation Portable.

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Серия Monster Hunter состоит из шести игр, четвертая часть, Monster Hunter: World, и последующие версии доступны для платформы Windows. Седьмую игру, Monster Hunter Wilds, планируется выпустить в следующем году на ПК, Xbox и PlayStation.

На момент написания данной новости MSI RTX 4060 Ti 8G Gaming Slim Monster Hunter Edition продавалась по цене 499,99 долларов на Amazon и Newegg. Эта цена является завышенной, так как даже на том же Amazon можно приобрести MSI RTX 4060 Ti 8G Ventus 3X OC за 419,99 долларов или MSI RTX 4060 Ti Gaming X 8G за 429,99 долларов на Best Buy.

Хотя все три графических ускорителя имеют одинаковые аппаратные характеристики, последние две модели имеют немного более высокую тактовую частоту в режимах Boost и Extreme Performance. Monster Hunter Edition имеет тактовые частоты на уровне 2535 и 2550 МГц, а Ventus 3X — 2565 и 2580 МГц соответственно. Модель Gaming X может похвастаться частотами 2640 МГц и 2655 МГц.

Входящий в комплект контроллер MSI Force GC30, продаваемый на Amazon за 39,99 долларов, также не является лучшим выбором, который можно получить по доступной цене. Он не имеет интерфейса Bluetooth и использует старый стандарт micro USB для проводного подключения и зарядки. Но если пользователь хочет использовать контроллер на смартфоне, то придется подключить его с помощью кабеля USB OTG вместо беспроводного подключения через Bluetooth.

Будет более разумно сэкономить 30 долларов, купив эти товары по отдельности, даже если учесть стоимость доставки. Однако, для желающих получить девайся в тематике Monster Edition другого варианта просто нет, так как они продаются только в комплекте. По сути, покупатель платит дополнительные деньги только за бренд Monster Hunter.