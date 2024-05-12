Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
MSI представила комплект из RTX 4060 Ti контроллера по игре Monster Hunter
Комплект рекомендуется только поклонникам игры, так как по отдельности эти устройства не в теме Monster hunter будут значительно дешевле

 Поклонники Monster Hunter могут порадоваться радуются тому, что теперь могут получить видеокарту ограниченной серии RTX 4060 Ti в стиле Monster Hunter от компании MSI. В комплект поставки входит контроллер MSI Force GC30 аналогичной тематики. Monster Hunter — это ролевая игра, выпущенная в далеком 2004 году для консоли PlayStation 2, а затем перевыпущенная на других платформах, таких как Wii и PlayStation Portable.

реклама

 Серия Monster Hunter состоит из шести игр, четвертая часть, Monster Hunter: World, и последующие версии доступны для платформы Windows. Седьмую игру, Monster Hunter Wilds, планируется выпустить в следующем году на ПК, Xbox и PlayStation.

 На момент написания данной новости MSI RTX 4060 Ti 8G Gaming Slim Monster Hunter Edition продавалась по цене 499,99 долларов на Amazon и Newegg. Эта цена является завышенной, так как даже на том же Amazon можно приобрести MSI RTX 4060 Ti 8G Ventus 3X OC за 419,99 долларов или MSI RTX 4060 Ti Gaming X 8G за 429,99 долларов на Best Buy.

 Хотя все три графических ускорителя имеют одинаковые аппаратные характеристики, последние две модели имеют немного более высокую тактовую частоту в режимах Boost и Extreme Performance. Monster Hunter Edition имеет тактовые частоты на уровне 2535 и 2550 МГц, а Ventus 3X — 2565 и 2580 МГц соответственно. Модель Gaming X может похвастаться частотами 2640 МГц и 2655 МГц.

 Входящий в комплект контроллер MSI Force GC30, продаваемый на Amazon за 39,99 долларов, также не является лучшим выбором, который можно получить по доступной цене. Он не имеет интерфейса Bluetooth и использует старый стандарт micro USB для проводного подключения и зарядки. Но если пользователь хочет использовать контроллер на смартфоне, то придется подключить его с помощью кабеля USB OTG вместо беспроводного подключения через Bluetooth.

 Будет более разумно сэкономить 30 долларов, купив эти товары по отдельности, даже если учесть стоимость доставки. Однако, для желающих получить девайся в тематике Monster Edition другого варианта просто нет, так как они продаются только в комплекте. По сути, покупатель платит дополнительные деньги только за бренд Monster Hunter. 

#видеокарты #msi #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 4060 ti #monster hunter
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
AMD может разрабатывать с нуля графическую архитектуру, следующую за RDNA 4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск: космические аппараты Starlink подверглись серьёзному воздействию магнитной бури
2
"Мостовая 2.0": протестирован аналог асфальта, на котором не образуются ямы и трещины
18
Канадский производитель броневиков Senator планирует построить завод на территории Украины
6
The Eurasian Times: Азиатские страны с истребителями Су-30 заинтересовались покупкой ракет BrahMos
1
Компания Dell готовит ноутбуки с процессором Snapdragon X
+
Сырский договорился о возобновлении тактики кочующих систем ПВО Patriot
2
Инструменты ИИ Google позволили создать карты мозга, чтобы изучать функции мозга и заболеваний
+
Bugatti представляет сверхмощный гибридный двигатель V16 с рекордной максимальной скоростью 445 км/ч
3
Подтверждена первая функция Nintendo Switch 2
+
BYD расширяет присутствие в Европе, несмотря на тарифы США на китайские авто
+
В преддверии презентации смартфона Realme GT 6T в сеть просочились цены на новинку
1
Xiaomi выпустила умный дверной замок Smart Door Lock с технологией сканирования подкожных вен
2
Финальный босс Hades II не даёт поставить игру на паузу
+
Появились рисунки с островами камер OnePlus 13 и OnePlus 13R
+
Машиностроительный холдинг «Амкодор» продемонстрировал свой новый модельный ряд
+
НАСА работает над созданием плазменной ракеты, способной долететь до Марса за 2 месяца
2
Samsung может вернуться к стратегии оснащения своих флагманов 16 ГБ ОЗУ с выходом Galaxy S25 Ultra
2
Технологический прорыв от GWM: твердотельные аккумуляторы и рекордная скорость зарядки
2
AMD RDNA 5 станет полностью новой графической архитектурой
4
В России появится новый пеший туристический маршрут между Западной и Восточной Сибирью
+

Популярные статьи

Сериал "Задача трех тел" - такой "SciFi" мне не нужен (субъективное мнение)
30
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
59
Эпоха игр 1998 года - от киберпанка до фэнтези
11
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
46
Мое мнение о Atomic Heart на PS5 (PushSquare)
2
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
87
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
41
Обзор трёх дешёвых светодиодных лампочек Ergolux и MONO Lighting
25
Почему аналитики на Уолл-стрит верят в акции AMD, и как Nvidia теряет клиентов
8
Мое мнение о God of War Ragnarok на PS5 (PushSquare)
1

Сейчас обсуждают

Китя
23:39
INDIKA (2024) Тоже качаю 48.52GB вешает эта игра.
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
Красный Полдень
23:33
автор старый маразматик, ему 98 лет
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
Красный Полдень
23:30
всех ГЕЙ-меров нужно отправить в Сибирь убирать снег, снега там много, отечество в опасности, а они микросхемы выбирают, совсем уже совесть потеряли.
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
Megagad
23:24
а накой тот нвлинк, если они так-же успешно по х16 общаются???
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
Акация
23:19
Шеша, что за игра?
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
шопоголик
23:17
Последнее что у него смотрел
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
zvezdodinka
23:15
Новая теория о происхождении жизни: Вселенная могла возникнуть внутри черной дыры
Pandas
23:14
Классная история, жаль что сказка. В виду того что у амд камней толстая крышка то никакой дешевый башенный кулер не вывезет, тем более 7950 (ну если только лимитики урезать хорошенько) Интел 350w для ...
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
zvezdodinka
23:10
автор обкурился?))) углерод второй по распространености во вселенной?)))
Новая теория о происхождении жизни: Вселенная могла возникнуть внутри черной дыры
Китя
23:03
Зато Ryzen не деградирует. а Интел после 5.5Ггц со временем превращается в тыкву.
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем