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goldas
ASRock представила новую материнскую плату W790 WS R2.0
Однако новая плата в данном случае предполагает снижение характеристик по сравнению с оригинальной моделью, но стоимость новинки также будет ниже исходной модели, что привлечет потенциальных покупателей

 Сегодня компания ASRock анонсировала материнскую плату W790 WS R2.0 для рабочих станций на базе процессоров Intel Xeon серий W-3400 и W-2400 четвертого поколения в корпусе LGA4677. Хотя название модели предполагает, что это полноценная модель W790 WS, новая плата W790 WS R2.0 является облегченной версией оригинала, в которой удален некоторый функционал. Начать можно с того, что оригинальный кожух на панели ввода-вывода уступает место голым разъемам, где можете увидеть несколько отсутствующих разъемов. Хотя VRM процессора выглядит неизменным, радиаторы VRM, используемые в версии R2.0, имеют более простую конструкцию. Судя по всему, за обоими этими изменениями стоит задача сделать плату совместимой с определенными типами стоечных шасси.

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 Помимо изменений в дизайне, ASRock W790 WS R2.0 проигрывает по поддерживаемым интерфейсам, поддерживает Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E и имеет только один порт 10 GbE вместо двух 10 GbE, как у оригинального W790 WS. W790 WS R2.0 по-прежнему остается очень функциональной материнской платой для рабочей станции для платформы, на которой она основана. Она получает питание от комбинации 24-контактного разъема ATX, двух 8-контактных разъемов EPS и 6-контактного разъема PCIe, а также использует 22-фазную систему питания VRM. Плата оснащена четырьмя слотами PCI-Express 5.0 x16 и одним слотом PCI-Express 4.0 x16. Разъем ЦП подключен к восьми слотам памяти, поддерживающим четырехканальную память DDR5 с поддержкой DDR5 RDIMM-3DS, общим объемом памяти 2 ТБ и максимальной скоростью в разгоне до DDR5-6800.

  Возможности подключения систем хранения на ASRock W790 WS R2.0 включают четыре слота M.2 Gen 5, каждый с интерфейсом PCI-Express 5.0 x4, один порт U.2 на PCI-Express 4.0 x4 и восемь портов SATA 6 Гбит/с. USB-порты представлены одним USB 3.2 Gen 2x2 типа C со скоростью 20 Гбит/с, двумя портами USB 3.2 Gen 2 типа A со скоростью 10 Гбит/с, семью портами USB 3.2 Gen 1 со скоростью 5 Гбит/с и тремя портами USB 2.0. Сетевые интерфейсы включают упомянутый выше 10 GbE, управляемый контроллером Aquantia AQC113CS, и интерфейс 2,5 GbE, управляемый контроллером Intel I226LM, поддерживающим технологию vPro.

 На данный момент компания не раскрыла цены, хотя можно ожидать, что цена этой платы будет значительно ниже, чем у оригинальной ASRock W790 WS.

#материнские платы #asrock #материнские платы asrock #lga4677 #w790 #lga-4677 #intel w790
Источник: techpowerup.com
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