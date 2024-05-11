Сегодня компания ASRock анонсировала материнскую плату W790 WS R2.0 для рабочих станций на базе процессоров Intel Xeon серий W-3400 и W-2400 четвертого поколения в корпусе LGA4677. Хотя название модели предполагает, что это полноценная модель W790 WS, новая плата W790 WS R2.0 является облегченной версией оригинала, в которой удален некоторый функционал. Начать можно с того, что оригинальный кожух на панели ввода-вывода уступает место голым разъемам, где можете увидеть несколько отсутствующих разъемов. Хотя VRM процессора выглядит неизменным, радиаторы VRM, используемые в версии R2.0, имеют более простую конструкцию. Судя по всему, за обоими этими изменениями стоит задача сделать плату совместимой с определенными типами стоечных шасси.
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Помимо изменений в дизайне, ASRock W790 WS R2.0 проигрывает по поддерживаемым интерфейсам, поддерживает Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E и имеет только один порт 10 GbE вместо двух 10 GbE, как у оригинального W790 WS. W790 WS R2.0 по-прежнему остается очень функциональной материнской платой для рабочей станции для платформы, на которой она основана. Она получает питание от комбинации 24-контактного разъема ATX, двух 8-контактных разъемов EPS и 6-контактного разъема PCIe, а также использует 22-фазную систему питания VRM. Плата оснащена четырьмя слотами PCI-Express 5.0 x16 и одним слотом PCI-Express 4.0 x16. Разъем ЦП подключен к восьми слотам памяти, поддерживающим четырехканальную память DDR5 с поддержкой DDR5 RDIMM-3DS, общим объемом памяти 2 ТБ и максимальной скоростью в разгоне до DDR5-6800.
Возможности подключения систем хранения на ASRock W790 WS R2.0 включают четыре слота M.2 Gen 5, каждый с интерфейсом PCI-Express 5.0 x4, один порт U.2 на PCI-Express 4.0 x4 и восемь портов SATA 6 Гбит/с. USB-порты представлены одним USB 3.2 Gen 2x2 типа C со скоростью 20 Гбит/с, двумя портами USB 3.2 Gen 2 типа A со скоростью 10 Гбит/с, семью портами USB 3.2 Gen 1 со скоростью 5 Гбит/с и тремя портами USB 2.0. Сетевые интерфейсы включают упомянутый выше 10 GbE, управляемый контроллером Aquantia AQC113CS, и интерфейс 2,5 GbE, управляемый контроллером Intel I226LM, поддерживающим технологию vPro.
На данный момент компания не раскрыла цены, хотя можно ожидать, что цена этой платы будет значительно ниже, чем у оригинальной ASRock W790 WS.