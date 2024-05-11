Новинка пока доступна в Китае по цене около 40 долларов и предлагает значительное увеличение показателей скорости и пропускной способности по сравнению с технологией Wi-Fi 6

Xiaomi представила в Китае новый маршрутизатор BE5000, который может похвастаться поддержкой новейшей технологии беспроводной связи Wi-Fi 7 по привлекательной цене. Xiaomi BE5000 предлагает значительное обновление для китайских потребителей, желающих улучшить свой домашний Wi-Fi.

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Новый BE5000 обещает молниеносную скорость работы с теоретическим максимумом 5011 Мбит/с. Xiaomi утверждает, что это является заметным улучшением по сравнению с Wi-Fi 6. Пропускная способность и скорость получили увеличение на 68% и 48% соответственно.

Xiaomi BE5000 может похвастаться такими функциями, как Multi-Link Operation и технологией Xiaomi Xrange 2.0 для более точного соединения и более широкого покрытия. Это приводит к стабильному соединению, что особенно полезно для больших домов или пользователей, страдающих от пропадания сигнала.

Геймеры оценят встроенный игровой ускоритель, а интеграция с системой HyperOS от Xiaomi позволяет легко подключать и управлять устройствами умного дома.

BE5000 имеет элегантный белый дизайн, пять антенн и предлагает множество вариантов подключения, включая порт 2,5G и три порта Gigabit LAN.

Маршрутизатор Xiaomi BE5000 в Китае стоит всего 279 юаней, что составляет примерно 40 долларов. В настоящее время неизвестно, планирует ли компания выпустить маршрутизатор на мировой рынок и когда.