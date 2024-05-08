Однако следует отметить, что такая скорость достигается пока только на флагманских материнских платах ASUS

Модули памяти ARES от Lexar известны как одни из лучших среди компаний просто благодаря встроенным технологиям и интересному внешнему виду, что делает их отличным выбором для потребителей. Компания Lexar продемонстрировала свою новую модель памяти ARES, обеспечивающую колоссальную скорость 7600 МТ/с, что делает ее одной из самых быстрых на рынке. Обладая такими характеристиками, Lexar конкурирует с аналогами от G.Skill и XPG, потенциально превосходя их в некоторых характеристиках.

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Если подробнее рассмотреть технические аспекты, то последние модули памяти ARES от Lexar оснащены чипами памяти A-die от SK hynix, которые, как известно, заслужили хорошую репутацию с точки зрения производительности и эффективности. Более того, чипы памяти Lexar ARES DDR5 поддерживают профили Intel XMP 3.0, что позволяет лучше контролировать потребности в разгоне и обеспечивает стабильность в средах с высокой нагрузкой. Что касается скорости, то модули ARES могут похвастаться показателем в 8000 МТ/с при таймингах CL38-48-49-100 и 7600 МТ/с при CL36-46-46-96.

Модельный ряд Lexar ARES отличается своим дизайном, и его новейшая модель не является исключением. Модуль имеет восемь светодиодных сегментов и 13 различных режимов освещения и настраивается с помощью встроенного программного обеспечения Lexar Sync.

Для отвода тепла модули оснащены корпусом из алюминия толщиной 1,8 мм и высококачественными силиконовыми подушечками, обеспечивающими наилучшую работу в условиях нагрузки.

Комплект памяти совместим с рядом материнских плат высокого класса от ASUS, MSI и Gigabyte, а скорость 8000 МТ/с в настоящее время поддерживается только материнскими платами ASUS ROG Maximus Z790 APEX Encore и Z790 APEX, так что стоит это иметь в виду при покупке.

Что касается цен, ожидается, что память Lexar ARES будет стоить 1299 юаней за комплект емкостью 32 ГБ. О глобальной доступности новых модулей еще не сообщается. Стоит отметить, что цена является вполне конкурентоспособной.