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AYANEO представила внешний графический ускоритель AG01 Graphics Starship
На данный момент подробностей об устройстве практически нет

 Компания AYANEO может похвастаться широким ассортиментом продуктов, большинство из которых предназначены для игроков и представлены мощными портативными системами и мини-ПК. Некоторые из этих устройств уже поддерживают современные стандарты подключения периферии, такие как USB4 или даже OCuLink. Последний позволяет геймерам полноценно использовать интерфейс PCle со скоростью 64 ГБ/с, обеспечивая более высокую графическую производительность при подключении ко внешним графическим процессорам настольных компьютеров, что заметно быстрее, чем Thunderbolt 3 или 4.

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 Оказывается, AYANEO теперь работает над своей собственной док-станцией для графического ускорителя под названием AG01 Graphics Starship, потому что она будет напоминать звездолет из научно-фантастических фильмов. Новый продукт продолжает усилия AYANEO по созданию оборудования в ретро стиле, впервые представленного в виде нового мини-ПК, вдохновленного системой Apple Macintosh.

 Компания не раскрывает никаких подробностей о новой док-станции. На представленных изображениях она даже полностью не просматривается, но, поскольку она многофункциональная, можно предположить, что док-станция будет иметь несколько функций подключения, таких как соединения USB4 и OCuLink, а также систему хранения и расширенные порты USB и дисплея. Такие функции уже можно найти на внешних графических ускорителях, таких как OneXGPU.

 При ближайшем рассмотрении на устройстве не видно никакого интерфейса PCle. Это говорит о том, что под док-станцией в данном случае подразумевается внешний графический процессор, например популярный Radeon RX 7600M XT в OneXGPU или GPD G1. Оба устройства принадлежат серьезным конкурентам AYANEO, и оба уже продемонстрировали свои внешние графические ускорители.

 Что касается полноценного анонса, то официальная презентация устройства AG01 состоится 18 мая.

#ayaneo #rx 7600m xt #внешние видеокарты
Источник: videocardz.com
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