Realme GT Neo6 получит LTPO-дисплей с яркостью до 6000 нит, чипсет Snapdragon 8s Gen 3 и до 1 ТБ памяти

Realme осталось всего два дня до официальной презентации нового смартфона GT Neo6. Тем не менее компания раскрыла еще больше подробностей, что только усилило ожидание фанатов. Как видно на изображениях ниже, Realme показала, что GT Neo6 похож на GT Neo6 SE, который компания анонсировала почти месяц назад.

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Realme GT Neo6 не только станет первым смартфоном компании на базе чипсета Snapdragon 8s Gen 3, а также будет поддерживать до 1 ТБ памяти. За автономность телефона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5500 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Кроме того, Realme GT Neo6 будет доступен с 8T-дисплеем LTPO OLED, который обеспечивает потрясающую пиковую яркость до 6000 нит. Однако это значение, скорее всего, применимо только к небольшой части дисплея, и Realme еще не сообщила максимальную яркость в полноэкранном режиме. Компания раскрыла размер системы пассивного охлаждения телефона, а также некоторые другие подробности об устройстве. Однако остаются нераскрытыми остальные, не менее важные характеристики, такие как размер дисплея, объем памяти и спецификации камер.