Старшие модели получат 16 ГБ памяти и 256-битную шину, а RTX 5070 - 12 ГБ и 192-битную шину.

На прошлой неделе появилось сообщение, что NVIDIA может отложить выпуск графических процессоров Blackwell RTX 50 для ноутбуков. Кроме того, Moore’s Law Is Dead также заявил, что и RTX 5090, и RTX 5080 могут использовать память GDDR7 и чип GB203. Это означает отход от текущей ситуации, где модели RTX 4090 и RTX 4080 используют разные чипы.

В дополнение к своим предыдущим утверждениям инсайдер утверждает, что мобильная видеокарта RTX 5080 не только будет оснащена тем же графическим процессором GB203, что и старшая RTX 5090, но и на плате будут те же 16 ГБ видеопамяти на 256-битной шине. Если данная информация верна, то это приведет к значительному увеличению характеристик памяти и пропускной способности мобильной RTX 5080 по сравнению с RTX 4080, которая оснащена 12 ГБ видеопамяти и шиной шириной 192 бита.

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К счастью, увеличение видеопамяти не ограничивается только моделью RTX 5080: RTX 5070 или RTX 5070 Ti также получит увеличение на 4 ГБ по сравнению с RTX 4070. Помимо 12 ГБ оперативной памяти, RTX 5070 также может иметь 192-битную шину.

Если говорить о более доступных вариантах, то Moore’s Law Is Dead утверждает, что RTX 5060 сохранит объем памяти 8 ГБ и узкую 128-битную шину, как у видеокарты RTX 4060.

Учитывая все сказанное, графические процессоры RTX 50 для ноутбуков, по крайней мере, высокопроизводительные, должны быть весьма привлекательными, если утечка окажется правдой. Можно надеяться, что NVIDIA не будет устанавливать цены на карты выше, чем их предшественники, поскольку ноутбуки с RTX 40, особенно RTX 4090 и RTX 4080, и без того стоят немалых денег.