Infinix GT BOOK получит несколько модификаций с несколькими вариантами процессоров Intel и видеокарт Nvidia.

Известная своими бюджетными смартфонами Infinix уже имеет некоторый опыт производства ноутбуков: такие модели, как Infinix ZERO BOOK 13 и Infinix INBook Y2 Plus, выпускаются в качестве недорогих альтернатив от более именитых производителей. Ваш покорный слуга тоже не без греха и является обладателем ноутбука Infinix Inbook X2 23Xl с неплохими характеристиками и по довольно вкусной цене. Теперь компания планирует выйти на более дорогой сегмент рынка игровых ноутбуков с грядущим Infinix GT BOOK. Сейчас компания выпускает игровой смартфон GT 10 Pro, а на смену ему придет анонсированный несколько дней назад Infinix GT 20 Pro.

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Ноутбук Infinix GT BOOK будет оснащен интересным сочетанием аппаратного обеспечения. В качестве процессора можно выбрать между Core i5-12450H, Core i5-13420H, Core i7-13620H и Core i9-13900H. Разброс между поколениями продолжаются и в плане графических ускорителей, которые представлены моделями: GeForce RTX 3050, RTX 4050 и RTX 4060. И центральный процессор, и графический процессор имеют доступ к общей мощности 115 Вт, что потенциально может привести к регулированию любого из них, особенно при высоких рабочих нагрузках. Что касается памяти, то пользователь может рассчитывать на 16 или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти.

Infinix планирует оснастить GT BOOK приличным дисплеем. Модель будет оснащена 16-дюймовой панелью с соотношением сторон 16:10 с пиковой яркостью 300 нит, частотой обновления 120 Гц и 100% охватом цветовой гаммы sRGB. В зависимости от конкретных аппаратных средств владельцу, возможно, придется воспользоваться функцией DLSS, чтобы получить приемлемую производительность в большинстве современных игр.

Что касается других характеристик, то ноутбук оснащен всего одним портом USB-C, двумя портами USB-A, 1 портом HDMI, устройством для чтения карт SD и аудиоразъемом 3,5 мм. Кроме того, Infinix GT BOOK включат Wi-Fi 6E на некоторых вариантах, программируемую RGB-подсветку, веб-камеру с разрешением 1080p и аккумулятор емкостью 72 Втч, который поставляется с зарядным устройством на 192 Вт. Весит новинка 1,99 кг. Infinix планирует дополнить выпуск GT BOOK периферийными устройствами, такими как коврик для мыши, сама игровая мышь и наушники. Дата релиза не указана, но ноутбук скоро появится на индийском рынке. Появление Infinix GT BOOK на российском рынке также очень вероятно.