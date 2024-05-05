Компьютер представляет собой систему в корпусе в виде космического корабля

M2A Starship является высококлассным игровым мини-ПК с очень необычным дизайном в виде космического корабля. Вопрос, можно ли квалифицировать такую систему как мини-ПК, остается спорным, поскольку она, конечно, не очень портативна из-за своих двух крыльев, напоминающих звездный корабль из известного фильма.

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Эти крылья скрывают по два вентилятора с каждой стороны, которые дополняют два вентилятора, уже имеющиеся в основном корпусе устройства. По словам компании-производителя, система охлаждается четырьмя вентиляторами и семью медными трубками.

Такая надежная система охлаждения необходима для эффективного рассеивания тепла, выделяемого основными компонентами, тем более что система оснащена дискретным графическим ускорителем. Хотя компания не раскрыла конкретные аппаратные характеристики, используемые в этом устройстве, тизер предполагает, что дискретная графическая карта работает при мощности 45 Вт, что относительно мало для выделенного графического процессора.

Предыдущим игровым компьютером AceMagic был квадратный мини-ПК Tank03 с процессором Intel Core i9-12900H и графическим процессором для ноутбуков GeForce RTX 3080.

Что касается дополнительных функций, то этот мини-ПК, как сообщается, оснащен специальным дисплеем, который в режиме реального времени отображает информацию о работе графической карты и центрального процессора. Нужно отметить, что это не первый продукт компании с таким экраном.

Хотя на странице продукта пока не указана дата выпуска, производитель уже предлагает скидку до 40% на раннем этапе краудфандинговой кампании. Поучаствовать в работе над устройством может каждый желающий, вложив свои средства в разработку, но, как всегда, следует учитывать риски подобных мероприятий. Лучшим шагом будет сначала дождаться выхода продукта и его независимых тестов.