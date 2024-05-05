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Консоль ASUS ROG Ally получила второй дисплей
Сразу стоит отметить, что это не выпуск новой версии консоли, а результат работы модера

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 За последнее несколько лет игры на портативных устройствах получили значительное развитие. Имея доступ к более мощным архитектурам процессоров и графических ускорителей, такие компании, как ASUS, теперь могут выпускать высокопроизводительные системы на базе ОС Windows специально для игр с большими экранами высокого разрешения.

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 Поклонники консоли Nintendo DS уже оценили наличие двух экранов, а пользователи ASUS ROG Ally также, вероятно, были бы не против второго дисплея. Но получить его пока без модификаций не получится.

Такую ситуацию решил исправить один из моддеров, который использовал 7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1024 × 600 пикселей Wimaxit M728, подключаемый через разъем HDMI. Поскольку у Ally нет порта HDMI, требуется адаптер, использующий доступный разъем USB Type-C. Дополнительный экран — это не просто прикрепляемый аксессуар, он основан на шарнирном механизме, для которого требуется модифицированная задняя крышка для ROG Ally, превращающая устройство в настоящую раскладушку.

 Нынешнее поколение карманных компьютеров, в том числе от ASUS, MSI и Lenovo, является своеобразным испытательным полигоном для новых идей. В зависимости от потребностей потребителей эти компании могут выпустить улучшенные устройства следующего поколения. Хотя встроенная графика может быть недостаточно мощной для поддержки одновременно двух экранов, этот аксессуар все равно может быть полезен для запуска сопутствующих приложений для общения, отображения карт или системной информации в режиме реального времени без необходимости переключения на рабочий стол Windows. Однако стоит отметить, что использование дополнительного аксессуара увеличивает нагрузку на аккумулятор, что значительно сократит автономность консоли, если только она не подключена к розетке.

 Если есть желающие сделать такой же мод, то моддер поделился всеми необходимыми ссылками на материалы и 3D-модели. Однако подобное вмешательство в конструкцию неминуемо влечет потерю гарантии и, вероятно, лучше подождать, пока истечет её срок.

#asus #портативные игровые консоли #rog ally #rog ally 2
Источник: videocardz.com
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ASUS может выпустить обновлённую консоль ROG Ally с важным конструктивным изменением
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