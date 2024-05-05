Кроме того, настольные процессоры Intel Core Ultra 200 останутся без модели Ultra 3

Информация основана на серии публикаций MebiuW и Golden Pig Upgrade, которые в прошлом раскрывали конфиденциальную информацию о продуктах Intel и AMD.

Согласно новым сообщениям, флагманский процессор следующего поколения для настольных ПК из серии Arrow Lake-S будет работать на частоте до 5,5 ГГц, что намного ниже, чем у Core Ultra 100 текущего поколения.

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Речь идет о процессоре Core Ultra 9 285K, как сообщил ранее на этой неделе другой инсайдер @OneRaichu. Как известно, Intel обновляет схему наименования продуктов для своих будущих настольных продуктов, что уже произошло в серии мобильных устройств. Судя по всему, сейчас ожидается, что флагманский процессор будет называться именно Core Ultra 9 285K, а не Core Ultra 9 290K, хотя такая модель может появиться как преемник специального Core i9-14900KS текущего поколения.

Если слух верен, то Core Ultra 9 285K будет соответствовать по тактовой частоте процессору Alder Lake-S, известному как Core i9-12900KS, и будет выше, чем Core i9-12900K. Однако Core i9-13900K и Core i9-14900K уже предлагают более высокие тактовые частоты.

Intel Core i9/Core 9:

• Core Ultra 9 285K — 5,50 ГГ пока под вопросом;

• Core i9-14900KS — 6,20 ГГц;

• Core i9-14900K — 6,00 ГГц;

• Core i9-13900KS — 6,00 ГГц;

• Core i9-13900K — 5,80 ГГц;

• Core i9-12900KS — 5,50 ГГц;

• Core i9-12900K — 5,20 ГГц.

Еще одна интересная деталь заключается в том, что в линейке настольных процессоров следующего поколения нет модели Core Ultra 3. Ранее опубликованная информация упоминала только Core Ultra 5, который описывался как модель начального уровня.

Процессоры Ultra — единственные модели в новой линейке, основанные на архитектуре Arrow Lake. Однако Intel еще не раскрыла подробностей своих планов в отношении не-Ultra моделей. Потенциальное обновление или ребрендинг, вероятно, не рассматривается, поскольку чипы текущего поколения используют другой сокет.