Это кардинально отличает будущую часть серии от предыдущих игр, в которых переход между локациями требовал ожидания и их загрузки

Crystal Dynamics работает над следующей игрой серии Tomb Raider, которая, как сообщается, будет отличаться от предыдущих игр. Прошло уже целых шесть лет с момента выхода последней части серии, и новая информация говорит, что разработчики обещают многое в предстоящей части. Подробностей пока мало, но известный игровой инсайдер V Scooper поделился некоторой начальной информацией.

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Итак, по словам V Scooper, новая игра Tomb Raider будет с полностью открытым миром. Сообщается, что она перенесёт Лару Крофт в Индию и будет показывать огромные пейзажи. Инсайдер сообщает, что игроки смогут использовать мотоцикл, парашют и другие распространенные методы передвижения, которые Лара использовала в предыдущих играх, чтобы неограниченно перемещаться по большой карте.

Некоторые из предыдущих игр серии Tomb Raider действительно давали игрокам возможность почувствовать открытый мир, но их центральные области были ограничены и не были такими большими, как в других играх, таких как, например, Assassin's Creed Valhalla. Что касается истории попадания Лары Крофт в Индию, то V Scooper рассказывает, что игра начинается со стихийного бедствия, обрушившегося на север Индии, в результате которого обнажаются руины и артефакты древнего императора Ашоки.

V Scooper также сообщает, что, играя за Лару Крофт, геймеры будет соревноваться против «Общества рейдеров и других соперников», чтобы заполучить могущественные реликвии. Также сообщается, что в новой игре упор будет сделан на несмертельный бой.

Что касается того, когда Crystal Dynamics выпустит следующую игру Tomb Raider, то разработчики пока хранят молчание. Все, что они сообщили в 2022 году, это то, что игра будет использовать новый движок Unreal Engine 5. Однако V Scooper утверждает, что игра может быть выпущена менее чем через год, если разработчики не столкнутся с какими-либо задержками.