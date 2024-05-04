Поддержку ИИ получат большинство самых известных и популярных приложений Apple

В течение нескольких месяцев ходили слухи о потенциальной интеграции искусственного интеллекта Apple в предстоящей серии смартфонов iPhone 16 и системе iOS 18. Благодаря утечке из Apple Insider теперь появилась возможность взглянуть на то, что Apple готовит своим пользователям.

реклама

Согласно утечке, все основные приложения Apple для iOS, такие как Safari, Siri, Spotlight Search, Mail и «Сообщения» будут обновлены с помощью ИИ. Центральным элементом, по-видимому, станет новая встроенная в устройство модель большого языка (LLM), получившая название «Ajax».

Эта система сможет быстро генерировать полные предложения в ответ на ввод пользователя. Сообщается, что Ajax проанализирует текст и предложит несколько возможных ответов, сортируя их по точности и релевантности.

Более того, LLM, как сообщается, может идентифицировать ключевые слова и фразы для создания сводок в приложениях Safari и Messages. В Safari 18 функция «Интеллектуальный поиск» позволит пользователям получать краткие обзоры веб-страниц.

Apple также может использовать свою модель искусственного интеллекта с устройствами и приложениями. Сообщается, что она может идентифицировать контакты в текстовых сообщениях и извлекать соответствующую информацию из приложения «Календарь».

Siri также выиграет от использования искусственного интеллекта. В сообщении предполагается, что голосовой помощник может предлагать упрощенные сводки или ответы на основе содержания сообщения.

Хотя все эти задачи будут выполняться на устройстве, более сложные задачи, такие как творческая генерация текста или углубленный анализ, могут по-прежнему зависеть от облачного сервиса. Ходят слухи, что Apple изучает возможности партнерства с OpenAI и Google для решения подобных задач. Однако Apple Insider сообщает, что технологический гигант уделяет большое внимание конфиденциальности пользователей и ищет способы минимизировать облачную обработку.

Поскольку мероприятие WWDC уже не за горами, вероятно, Apple официально представит эти функции на базе искусственного интеллекта во время конференции.