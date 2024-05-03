Новинка получит стандартный для таких устройств 2,4-дюймовый дисплей, а также чипсет Unisoc T107.

Несколько дней назад Nokia Mob поделилась предполагаемым рендером телефона Nokia 3210 2024. Кроме того, на сайте сообщалось, что HMD Global также подготовилась представить три других функциональных телефона Nokia, которые она сразу же выпустила под названиями Nokia 215, Nokia 225 и Nokia 235.

реклама

Изначально бросался в глаза только дизайн Nokia 3210 2024. Тем не менее Роланд Квандт теперь предоставил различные подробности о функциональном телефоне, а также множество его изображений. Похоже, что Nokia 3210 2024 получит большую часть оборудования от Nokia 225, телефоном среднего уровня в новой серии телефонов Nokia 2 от HMD Global.

В частности, сообщается, что Nokia 3210 2024 будет иметь 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 320 x 240 пикселей. Аналогичным образом, Квандт утверждает, что телефон основан на процессоре Unisoc T107, том же чипсете, который лежит в основе Nokia 215, Nokia 225 и Nokia 235. Более того, Nokia 3210 2024 получит всего лишь 64 МБ оперативной памяти, поддержку карт microSD емкостью до 32 ГБ и аккумулятор емкостью 1450 мАч.

Кроме того, Nokia 3210 2024 имеет 2-мегапиксельную камеру, вероятно, позаимствованную у Nokia 235, а также порт USB Type-C и слот для двух SIM-карт. Как сообщается, этот телефон будет стоить примерно 90 евро, что сделает его немного дороже, чем любой новый телефон серии Nokia 2. Хотя Квандт еще не назвал дату выпуска, HMD Global намекнула, что Nokia 3210 2024 поступит в продажу уже в этом месяце.