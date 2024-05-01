Radeon RX 8900 XTX должна была иметь 9 шейдерных процессоров и до 200 вычислительных блоков

Уже известно, что серия Radeon RX 8000 следующего поколения видеокарт AMD будет ориентирована исключительно на доступные продукты среднего класса. Однако это не всегда было так. Недавно представленный код предполагает, что AMD отменила выпуск флагманской модели RDNA 4, которая могла бы напрямую конкурировать с предстоящими высокопроизводительными предложениями от Intel и Nvidia.

Код, полученный из данных, которые недавно появились на форумах Anandtech, указывает на то, что AMD в какой-то момент работала над графическим процессором RDNA 4, удвоив большинство характеристик RX 7900 XTX. AMD ничего не подтвердила относительно своих будущих видеокарт, но ходят слухи, что компания отменила выпуск нового флагмана, чтобы сосредоточиться на массовых графических процессорах.

реклама

Пользователь Kepler_L2 опубликовал код, предполагающий, что чип под кодовым названием «N4C», который, вероятно, станет Radeon RX 8900 XTX, будет иметь девять шейдерных блоков по сравнению с шестью в нынешнем флагмане Radeon 7900 XTX. Кроме того, топовая карта на архитектуре RDNA 4 могла бы как минимум удвоить количество чиплетов 7900 XTX. Другой пользователь заявил, что количество вычислительных блоков увеличилось бы с 96 до 200.

Учитывая такие характеристики, карта могла бы превзойти нынешнего короля графики для GeForce RTX 4090 от Nvidia. Кстати, ожидается, что Nvidia представит преемника до конца этого года с приростом производительности примерно на 70 процентов. Более того, в этом году Intel планирует выпустить свой первый графический процессор для энтузиастов в рамках второй линейки Battlemage.

Есть информация, что AMD поменяла свои планы по выпуску высокопроизводительной карты RDNA 4, чтобы сэкономить ограниченное количество чипов для все более прибыльных процессоров искусственного интеллекта, поэтому битва между флагманскими картами будет отложена как минимум до будущих поколений.

Предыдущие слухи относительно AMD, к которым следует относиться с долей скептицизма, предполагают, что серия Radeon RX 8000 дебютирует в этом году с двумя моделями среднего класса на базе графических процессоров Navi 48 и Navi 44. Navi 48 может примерно соответствовать производительности RX 7900 XT или RTX 4080, но на несколько сотен долларов меньше. Младшая модель Navi 44 будет соответствовать RTX 4060 Ti по цене менее 300 долларов, а возможно, и 199 долларов.

Однако карты RDNA 4 могут пойти на компромисс в некоторых областях. Они могут лишь немного улучшить производительность в трассировке лучей RDNA 3, где AMD уже отстает от Nvidia. Kepler ранее сообщал, что VRAM для обоих графических процессоров будет использовать стандарт GDDR6 и получит скорость 18 Гбит/с. Будущие продукты Nvidia, скорее всего, будут использовать более быструю GDDR7.

Ожидается, что AMD вернется к флагманскому сегменту с выходом архитектуры RDNA 5 в следующем году, что ознаменует переход к графическим процессорам, полностью основанным на чиплетах.