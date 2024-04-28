Новые модели представлены в черном и белом цветах и получили заводской разгон

Sparkle представила новые видеокарты линейки ROC Edition. Sparkle была одним из основных партнеров по запуску графических карт Intel Arc, хотя и не первым.

На данный момент компания предлагает целых 11 видеокарт на базе архитектуры Arc Alchemist, и теперь эта линейка пополнилась еще четырьмя моделями.

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В серию Sparkle ROC входят модели с двумя вентиляторами, доступные в двух цветовых вариантах: черном и белом. Интересно, что официальные рендеры могут указывать на то, что белая модель на самом деле комплектуется более темной печатной платой, но это все та же синяя печатная плата, присутствующая на всех видеокартах Sparkle ARC.

Компания выпустила четыре модели: две Arc A770 и две Arc A750, доступные в черно-белом исполнении, причем последняя получила название «Luna». Важно отметить, что все карты ROC разогнаны, что не должно вызывать удивления. Тактовая частота графического ускорителя A770 составляет 2300 МГц, скорость памяти - 17,5 Гбит/с, поскольку это модели с объемом памяти 16 ГБ. Карты A750 имеют тактовую частоту 2200 МГц.

Sparkle утверждает, что её карты имеют три разъема DisplayPort 2.0 и один HDMI 2.0. Учитывая недавние дискуссии о мониторах с портом DisplayPort 2, стоит отметить, что графические процессоры Arc поддерживают режим UHBR10, а не UHBR13.5, как серия Radeon RX 7000. Поскольку сейчас существуют мониторы с поддержкой более высоких скоростей передачи, на это стоит обратить внимание потенциальным покупателям.

Что касается дизайна, то все карты имеют одинаковый внешний вид и оснащены двумя 100-мм вентиляторами. Графические карты имеют длину 28,1 см и ширину 13,1 см, а также занимают на материнской плате 2,5 слота. По данным компании, каждая модель питается от двух 8-контактных разъемов питания и требует блока питания мощностью не менее 650 Вт.

Найти новые модели можно на Newegg по следующим ценам, указанным ниже. Однако необходимо обратить внимание, что ни одной из них не было в наличии на момент написания новости.