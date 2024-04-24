На данный момент это самая низкая цена на RX 7900 XTX

В последнее время приходило много новостей о снижении стоимости RX 7900 XT 20 ГБ в различных розничных магазинах в США и Европе. Однако с моделью XTX такого практически не случалось. Однако новое предложение от Newegg может заинтересовать некоторых геймеров.

Официальный магазин Newegg на eBay начал продавать RX 7900 XTX за 843,99 долларов, что является самой низкой ценой для модели на графическом процессоре Navi 31 XTX с памятью объемом 24 ГБ. Раньше стоимость этой карты не опускалась ниже 850 долларов, за исключением обновленных или бывших в употреблении моделей.

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Newegg только что анонсировала программу Newegg+, присоединиться к которой, судя по всему, можно бесплатно и которая предоставляет доступ к аналогичным предложениям. Интересно, что оба предложения на eBay, обсуждавшиеся ранее, также доступны через эту программу. Однако цены не такие конкурентоспособные, как на eBay. По сравнению с Newegg+, за дополнительные 5–10 долларов участники могут воспользоваться такими привилегиями, как увеличенный возврат и скидки на гарантии на продукцию.

Стоимость Radeon RX 7000 Newegg:

• PowerColor RX 7900 XTX Hellhound: 843,99 долларов США на eBay

• PowerColor RX 7900 XTX Hellhound: 849,99 долларов США Newegg со скидкой 10 долларов по коду NEGGPLUSDR2387 (Newegg+)

В любом случае приятно наблюдать, что карты Radeon RX 7000 начали постепенно снижаться в цене хотя бы на определенное время, и есть надежда, что другие розничные продавцы последуют этому примеру на других рынках. В настоящее время в акции в основном участвуют видеокарты от компании PowerColor, но ранее можно было видеть, что карты ASRock или Sapphire продавались по ещё более низким ценам.