Новая линейка процессоров будет похожа на потребительские чипы и получит до 16 ядер

Потребительские процессоры Raphael скоро будут доступны в новом варианте. Сообщается, что серия EPYC, ориентированная на центры обработки данных, получит новый вариант под названием 4004. Эта серия присоединится к расширенной линейке процессоров EPYC на архитектуре Zen4, которые теперь охватывают 5 сегментов и имеют от 8 до 128 ядер. На данный момент неясно, использует ли EPYC 4004 ядра Zen4 или Zen4c. Однако известно, что они будут использовать сокет AM5, поэтому комплектация должна быть более или менее такой же, как у существующих потребительских и ориентированных на бизнес моделей.

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Серия AMD EPYC Zen4:

• EPYC 97×4 (Cloud) 112-128 ядер Zen4c;

• EPYC 94×4/95×4/96×4(P) (High-Performance Computing) 48-96 ядер Zen4;

• EPYC 9xx4F (Performance Enterprise) 16-48 ядер Zen4;

• EPYC 91×4/92×4/93×4 (Mainstream Enterprise) 16-32 ядер Zen4;

• EPYC 8xx4 (Low Power & Edge) 8-64 ядер Zen4c;

• NEW EPYC 4xx4 до 16 ядер Zen4.

Что интересно, EPYC 4004 может получить версию с технологией 3D V-Cache. В настоящее время эта технология доступна только для процессоров линейки Ryzen 7000X3D и пока недоступна даже с чипами Genoa.

Найти материнскую плату с поддержкой EPYC 4004 не должно стать большой проблемой, но остается вопрос, будет ли она поддерживаться какой-либо материнской платой AM5, уже имеющейся на рынке, или существует необходимость в новом наборе микросхем.

Стоит добавить, что у AMD также есть серия Ryzen 7000 Embedded, в которой присутствуют специальные платы. Эти процессоры более или менее аналогичны вариантам PRO, но лишены всех функций, ориентированных на бизнес и повышенную безопасность.