Метод заключается в выборе опции IoT Enterprise во время процесса установки Windows 11

Семейство ОС Windows IoT Enterprise, ранее известное как Windows Embedded, включает выпуски Windows, которые Microsoft продает компаниям для небольших ПК, устройств для торговых точек и других встроенных устройств. Системы Windows IoT легко установить даже с аппаратными компонентами, которые Microsoft официально не поддерживает.

Недавно обнаруженный трюк для обхода проверки системных требований Windows 11 во время установки операционной системы гораздо более эффективен, чем первоначально предполагалось. Тот же метод обхода работает для Windows IoT, который представляет собой обычную работу с Windows с возможностью занимать меньше места на устройствах.

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Впервые обнаруженный ранее в этом месяце трюк использует метод одного клика, позволяющий избежать проверки системных требований во время установки Windows 11. Пользователям просто нужно выбрать версию Windows 11 IoT Enterprise LTSC, которая представляет собой специализированную версию операционной системы, предназначенную для конкретного оборудования, и на этапе установки проверка совместимости оборудования будет полностью пропущена.

Версия Windows Server с долгосрочным обслуживанием (LTSC) поставляется с новым основным обновлением, выпускаемым каждые 2–3 года. Пользователи имеют право на пять лет основной поддержки плюс еще пять лет расширенной поддержки. .

Тот же пользователь, который поделился трюком обхода для LTSC, подтверждает, что он также работает и для Windows, не относящихся к LTSC, начиная с версии 24H2. Боб Пони написал, что секрет этого метода заключается в выборе опции «IoT Enterprise» во время установки Windows 11. Версия IoT идентична обычным версиям Windows, за исключением того, что пользователи могут модифицировать ее для оборудования с ограничениями на объем памяти.

Microsoft разработала Windows LTSC для компаний и организаций, которые хотят избежать установки частых обновлений Windows. Windows IoT работает так же, как и обычные потребительские выпуски Windows, и теперь его можно установить и на старые системы благодаря недавно обнаруженному методу обхода в один клик.

Как известно пользователям ПК, Windows 11 предъявляла высокие требования к оборудованию, поэтому возможность обновления с Windows 10 была недоступна для многих систем. Однако пользователи вскоре обнаружили, что Microsoft оставила множество альтернативных способов обойти проверку системных требований, позволяя в любом случае установить ОС. Но компания, похоже, готова пойти на то, чтобы сделать новейшие версии Windows 11 просто неспособными работать на старых процессорах.