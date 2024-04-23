Утечка произошла всего за день до их официального анонса

Завтра компания Qualcomm собирается сделать официальный анонс своей серии процессоров Snapdragon X Plus. Ключевой характеристикой является то, что X Plus будет оснащен 10 ядрами Oryon, это меньше, чем 12 ядер в линейке X Elite.

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Qualcomm раскрыла четыре чипа Snapdragon X: X1E-84-100, X1E-80-100, X1E-78-100 и X1P-64-100. В названии цифра «1» обозначает поколение, буква «E/P» обозначает линейку (Elite/Plus), а такие числа, как 84/78, обозначают модель. Последние три цифры означают вариант чипа, хотя похоже, что во всех текущих образцах используется 100.

Что касается технических характеристик, то Snapdragon X Elite будет иметь 12 ядер с максимальной многопоточной частотой 3,4 или 3,8 ГГц. Только две модели будут поддерживать частоту Dual-Core Boost 4,2 или 4,0 ГГц. Флагманская модель X1E-84-100 будет иметь самые высокие частоты и самый быстрый графический процессор Adreno, обеспечивающий производительность до 4,6 терафлопс. Другие процессоры обеспечат производительность 3,8 терафлопс.

Для сравнения, AMD Radeon 780M может похвастаться производительностью 8,3 терафлопс, а графический процессор в Core Ultra 9 185H достигает 4,6 терафлопс.

Qualcomm предоставила также первые сравнительные тесты. Если усреднить данные по диапазонам и сравнить Elite и Plus, ожидается, что первый будет в среднем примерно на 17% быстрее. Наиболее значительная разница наблюдается в многопоточном тесте Cinebench 2024, где процессорт Elite оказывается примерно на 40% быстрее. Более подробно о грядущих чипах X Plus мы узнаем уже завтра.