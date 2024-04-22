Ноутбуки основаны на топовом мобильном процессоре Intel Core i9-14900Hx и могут комплектоваться видеокартами RTX 4080 или RTX 4090

Игровые ноутбуки с водяным охлаждением не являются чем-то новым. Есть, например, XMG Neo 15, который благодаря внешнему водяному охлаждению с радиатором и вентиляторами, может обеспечить стабильную производительность Ryzen 9 6900HX и Nvidia RTX 3080 Ti даже при высоких нагрузках. Но более современных устройств не было до сегодняшнего дня.

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Компания Mechrevo запустила в Китае две новые модели: Kuangshi 16 Super и Yanshi 16 Super. Оба ноутбука оснащены новейшим высокопроизводительным процессором Intel Core i9-14900HX с 24 ядрами. Что касается графического ускорителя, то Mechrevo предлагает два варианта для обеих моделей: Nvidia RTX 4080 и RTX 4090.

Чтобы обеспечить охлаждение этих мощных компонентов, Mechrevo предлагает возможность подключить к ноутбукам внешний водяной кулер. Он подключается через специальные трубки на задней панели систем, подобно тому, как XMG Neo 15 работает с системой внешнего водяного охлаждения XMG OASIS.

Теперь геймерам не придется использовать внешнюю систему водяного охлаждения для игр на двух ноутбуках Mechrevo. Оба имеют внутри кулер с двумя вентиляторами, который является достаточно мощным, чтобы поддерживать охлаждение процессора и графического процессора. Кроме того, хотя шасси Kuangshi 16 Super и Yanshi 16 Super немного различаются, похоже, в них используется один и тот же внешний радиатор.

Что касается других характеристик игровых ноутбуков, то они также не ударили в грязь лицом. Например, оба имеют 16-дюймовый экран с разрешением 2560x1600 пикселей, цветовой гаммой 100% sRGB и частотой обновления 240 Гц. Также имеется большое количество портов, включая Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и USB 3.2.

Если говорить о ценах, то они стартуют с 15000 юаней (около 2070 долларов) за конфигурацию с RTX 4080, а вариант с RTX 4090 обойдется в 20000 юаней (около 2760 долларов). Также доступны версии без водяного охлаждения. В зависимости от конфигурации они стоят около 10000 юаней (примерно 1380 долларов).

Однако стоит иметь в виду, что Mechrevo не продает свои ноутбуки за пределами Китая, по крайней мере официальных поставок на глобальный рынок нет.