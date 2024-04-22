Судя по всему, после китайского релиза устройство выйдет на глобальный рынок

В ближайшее время на мировом рынке может появиться новый смартфон серии iQOO Z. Недавно в Таиланде был замечен сертификат на iQOO Z9x. В настоящее время устройство запланировано к запуску в Китае на этой неделе.

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Грядущая модель iQOO Z9x китайского бренда была замечена на сертификации NBTC под номером модели I2219. К сожалению, более подробная информация об этом устройстве, такая как его характеристики и функции, не раскрываются в онлайн-базе данных. Однако утечка, произошедшая еще в феврале, раскрыла некоторые его ключевые особенности. Ожидается, что новый смартфон будет оснащен однокристальной системой Snapdragon 6 Gen 1 от Qualcomm, а за автономность устройства будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

Смартфон будет оснащен ЖК-панелью с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Задняя часть устройства получит двойной модуль камер с главным датчиком на 50 мегапикселей. В другом сообщении раскрыта конфигурация памяти iQOO Z9x, которая включает в себя вариант с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ, а также вариант с 12 ГБ ОЗУ и теми же 256 ГБ встроенной памяти.

Список NBTC по сути намекает на то, что глобальный запуск неизбежен. Поскольку китайский релиз уже не за горами, скорее всего, вскоре последует и глобальный выход.