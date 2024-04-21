Только толщина карты выделяет её среди других моделей, так как никаких других особенностей у неё нет, даже заводского разгона

ELSA и Inno3D совместно выпустили новую видеокарту RTX 4080 SUPER. Эта новая модель имеет дизайн с двумя слотами, основанный на серии Inno3D X3, которая сейчас продается под торговой маркой ELSA S.A.C. Оснащенный тремя 96-мм вентиляторами и 7 тепловыми трубками, кулер имеет, как заявлено, общую рассеивающую площадь 670656 мм2.

реклама

Являясь улучшенной моделью RTX 4080 с графическим процессором AD103-400 и 10240 ядрами CUDA, карта предлагает тот же объем памяти, что и ранее выпущенная RTX 4070 Ti SUPER: 16 ГБ GDDR6X на 256-битной шине. В отличие от многих карт RTX 4080 SUPER, эта модель имеет только двухслотовую конструкцию, однако следует отметить, что ускоритель все же является относительно крупной моделью с размерами 33,7×14,1×4,0 см.

RTX 4080 SUPER от ELSA станет флагманской моделью в её линейке серии RTX 40, поскольку компания не выпустила оригинальную RTX 4080 или RTX 4090. Помимо игровых графических процессоров ELSA предлагает ряд моделей для рабочих станций NVIDIA RTX.

Что касается RTX 4080 SUPER, то карта не имеет заводского разгона и работает на эталонной тактовой частоте NVIDIA с ускорением до 2550 МГц, а также оснащена памятью со скоростью 23 Гбит/с, при этом соответствует официальному TDP NVIDIA в 320 Вт. Для вывода изображения на дисплей новинка оснащена четырьмя разъемами: 3x DisplayPort 1.4a и одним HDMI 2.1a.

Карта уже доступна в официальном магазине ELSA в Японии, где работает компания. Эта модель по цене 171 820 иен(примерно 1110 долларов), предлагает геймерам возможность получить высочайшую игровую производительность с использованием новейших технологий.