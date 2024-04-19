Карта похожа на подобные модели от других производителей но именно полностью белый цвет выделяет её из серой массы конкурирующих решений

Похоже, что в дизайне низкопрофильных видеокарт наблюдается новая тенденция по их оснащению системой охлаждения с тремя вентиляторами. Этот уникальный стиль был первоначально представлен компанией Gigabyte, которая стала первым производителем, представившим такую видеокарту. ASUS последовала этому примеру, представив свою модель BRK (низкопрофильный), основанную на той же версии GPU NVIDIA. Однако эти компании не единственные, кто заинтересовался нововведением.

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GALAX объявила через своего японского дистрибьютора Kuroutoshikou о выпуске модели RTX 4060 GALAKURO. Подобно ASUS и Gigabyte, её карта имеет низкопрофильный дизайн толщиной два слота и тремя вентиляторами. Уникальной особенностью является то, что эта карта имеет полностью белый дизайн, включая печатную плату, что необычно для модели начального уровня.

Новая модель имеет размеры 18,2 х 6,9 х 4,0 см и оснащена одним 8-контактным разъемом питания, расположенным сзади. Кроме того, карта комплектуется двумя панелями ввода-вывода: полной высоты, либо половинной, что даст возможность установить плату в обычные и компактные корпуса. Что касается самих портов вывода изображения, то они включают четыре разъема, среди которых два DisplayPort 1.4a и два HDMI 2.1a.

Особенностью карты Galax является небольшой разгон до 2475 МГц, что лишь немного выше эталонных характеристик NVIDIA в 2460 МГц. RTX 4060 оснащена графическим процессором AD107 с 3072 ядрами CUDA, 8 ГБ памяти GDDR6 и 128-битной шиной памяти.

Как уже упоминалось, это не первая низкопрофильная карта с тремя вентиляторами, однако, для тех, кому нужна белая карта теперь существует возможность её приобрести. К сожалению, Galax еще не представила эту модель на продажу на глобальном рынке, и на данный момент новинка предназначена исключительно для японского рынка. Однако такая модель наверняка в какой-то момент будет запущена в других регионах, либо будет доступна на различных электронных торговых площадках.