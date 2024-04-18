После переделки удалось запустить на карте не только тестовый пакет, но и некоторые старые игры в системе Windows 98

С октября 2022 года Оскар делится новостями о своем проекте под названием «VoodooX», целью которого является придание жизни старому графическому ускорителю 3dfx. Напомню, что карта основана на графическом процессоре VSA-100, который использовался в таких видеокартах, как Voodoo4 4500 или Voodoo 5 5500. Это очень старые видеокарты, не поддерживающие ни одного современного API, а также современные мониторы. Хотя архитектуру изменить нельзя, но можно создать цифровой выход для таких мониторов через порты HDMI и DVI.

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Карта оснащена 32 МБ оперативной памяти и использует графический процессор VSA100, которому почти четверть века. У этого графического процессора есть возможность выводить данные на цифровые порты, но это далеко не так просто. Фактически, для этого требуется совершенно новая плата, многочисленные изменения и оптимизация программного обеспечения. Однако, если это удастся сделать, то можно обеспечить гораздо более высокое качество изображения с меньшим количеством артефактов и лучшей цветопередачей.

В итоге удалось создать рабочую карту с портами HDMI и DVI, и она успешно загрузилась в Windows 98, запустив демонстрационную версию 3Dfx Glide. После устранения дополнительных ошибок карта смогла запустить несколько демоверсий игр, включая Dune 2000, Darkened и Unreal Quake 3.

В плату сейчас вносятся изменения: порты HDMI и DVI будут расположены рядом друг с другом. Хотя карте не обязательно требуются порты DVI, по сути она работает как HDMI, но без звука. Многие ретро-мониторы оснащены DVI, поэтому карта по-прежнему использует этот порт.

Стоит отметить, что это очень интересный проект, который требует не только отличных навыков в области электроники и знаний графических процессоров, но также высокой работоспособности, усидчивости делу и ресурсов. У Оскара есть собственный онлайн-музей графических процессоров 3Dfx, который можете посетить по данной ссылке.